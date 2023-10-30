"Мангал використаний за призначенням": дрон-камікадзе ЗСУ спопелив ворожий Т-80 (відео)

Російські окупанти сподівалися захистити свою техніку за допомогою "зубів дракона", однак для FPV-дрона Rusoriz вони не стали перешкодою.

Бійці підрозділу "Гаруда" 46-ї окремої аеромобільної бригади за допомогою дрона-камікадзе знищили російський танк Т-80, незважаючи на те, що окупанти оснастили військову техніку захисною спорудою. Відповідне відео опублікував волонтер і блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі в неділю, 29 жовтня.

На відеокадрах можна побачити, як FPV-дрон Rusoriz, контрольований оператором БПЛА, долає відстань до російського танка Т-80. Окупанти, боячись атак ЗСУ, оснастили броньовану техніку "мангалом" — металевою спорудою, що прикриває від ударів згори башту — найвразливішу деталь конструкції танка.

Однак це не завадило безпілотнику успішно уразити свою ціль. Дрон-розвідник, який супроводжував Rusoriz під час операції, зафіксував, як після удару всередині військової техніки спалахнуло полум'я і повалив густий дим.

Зазначимо, що українських бійців від російських окупантів відділяло захисне загородження "зуби дракона". Це невеликі бетонні піраміди, які росіяни виставили одразу в кілька рядів. За задумом така перепона мала завадити ЗСУ атакувати позиції ЗС РФ бронетехнікою. Однак противник не врахував, що українські військові для ураження ворожої техніки та живої сили противника вже давно активно використовують дрони.

Нагадаємо, 16 жовтня дрон НГУ вразив ціль під вогнем із трасувальних куль. Кулі, що світяться в польоті, проходили дуже близько до дрона, але не зачепили його. Водночас екіпаж "Самосуду" обережно підводив БПЛА до цілі: автомобіля УАЗ, який з увімкненими фарами рухався дорогою.

А на початку жовтня FPV-дрон знайшов вразливе місце у російського танка Т-72 і перетворив його на металобрухт. Танк дислокувався в посадці, і його екіпаж обстрілював бійців Збройних Сил України. Оператор безпілотника відправив на позиції окупантів дрон-камікадзе з крафтовим ім'ям "Rusoriz". БПЛА успішно подолав відстань і вразив Т-72 точним ударом.