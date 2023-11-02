Безпілотник Bayraktar TB3 пройшов нове випробування в небі: чого досягли творці (відео)

У Baykar Makina натякнули, що новітній військовий БПЛА допоможе Туреччині панувати на морі.

Турецький безпілотник Bayraktar TB3 пройшов друге льотне випробування, зумівши протриматися в повітрі 4 години. Про результати тестування безпілотного літального апарата повідомив Сельчук Байрактар, глава компанії-розробника Baykar Makina, на своїй сторінці в соціальній мережі Х (раніше — Twitter) у середу, 1 листопада.

Він також розмістив і відео льотних випробувань БПЛА. На перших відеокадрах видно, як на злітній смузі Bayraktar TB3 техніки готують до польоту. Після дрон розганяється і відривається від землі. За безпілотником через монітори в режимі реального часу спостерігає команда фахівців. Після польоту дрон успішно приземляється в тому ж місці, з якого почав свій політ.

"Bayraktar успішно завершив друге льотне випробування, яке тривало 4 години. Крок за кроком до "Блакитної батьківщини"", — підписав відеокадри Сельчук Байрактар.

"Блакитна батьківщина" або Mavi Vatan — це правова і геополітична доктрина, що ґрунтується на домаганнях Туреччини на велику акваторію Чорного, Середземного та Егейського морів. Вона розроблена адміралами турецьких ВМС, які усвідомлюють стратегічну важливість моря, і користується впливом серед військової, політичної, економічної та інтелектуальної еліти країни.

Зазначимо, що особливістю безпілотника Bayraktar TB3 є можливість базування на морських платформах, зокрема на десантному кораблі Anadolu. Для зберігання в корабельному ангарі крила БПЛА можуть складатися. Крім цього Bayraktar TB3 тепер може злітати з коротких злітно-посадкових смуг.

Bayraktar TB3 вперше офіційно представили громадськості в березні 2023 року, тоді ж було озвучено його основні технічні характеристики:

довжина — 8,35 метра;

розмах крил — 14 метрів;

бойове навантаження — 280 кг на 6 вузлах підвіски;

тривалість польоту — до 24 годин;

Нагадаємо, 27 жовтня 2023 року турецький Bayraktar TB3 здійснив свій перший політ. На честь 100-річчя заснування Турецької Республіки безпілотник уперше злетів на навчально-польотному центрі в Чорлу на північному заході.

А наприкінці квітня цього ж року розробники Baykar представили крилату ракету Kemankes з дальністю понад 200 км. Новий боєприпас підійде як для Bayraktar TB2, так і для новіших TB3 і Anka. Штучний інтелект допомагає ракеті знайти і знищити ціль.