Bayraktar TB3 готується до першого польоту: випробування проходять успішно (відео)

Новітній турецький БПЛА буде мати малі крилаті ракети Kemankeş та протитанкові ракети L-UMTAS. Безпілотник став більшим, потужнішим та смертоноснішим.

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Турецький лідер з виробництва БПЛА Baykar готує новий ударно-розвідувальний БПЛА Bayraktar TB3 до першого польоту. Про це повідомляє пресслужба компанії у фейсбуці.

Безпілотник Bayraktar TB3 пройшов перше випробування на високій швидкості. Воно завершилось успішно.

"Bayraktar TB3 успішно завершив перше випробування на високошвидкісному проході", — написали в дописі.

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Відомо, що базуватись БПЛА буде на авіаносці або універсальному десантному кораблі, наприклад, на турецькому флагмані Anadolu. Перший "пробіг" по злітно-посадковій смузі відбувався ще 10 жовтня, але про нього повідомили тільки сьогодні, 13 жовтня. Це один з останніх тестів БПЛА перед першим повноцінним польотом.

Особливістю Bayraktar TB3 є те, що він має складані крила, а також майже вдвічі більше корисне навантаження у порівнянні з TB2 280 кг замість 150 кг. Цього вдалося досягти завдяки потужнішому двигуну TEI PD170 на 170 кінських сил замість Rotax 912 на 100 кінських сіл. Збільшилась кількість точок для озброєння з 4 до 6.

Новий турецький БПЛА буде носієм новітньої невеликої крилатої ракети Kemankeş з дальністю польоту 200 км. Підвищення вантажності дозволить нести протитанкову 62-кілограмову ракету L-UMTAS. Зазвичай їх використовують ударні вертольоти.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що в Україні почнуть виробляти ударні дрони Akinci.

30 вересня в Туреччині заявили про початок будівництва заводу Baykar в Україні. Інвестиції складуть 100 млн доларів.