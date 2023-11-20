Україні хочуть передати дрони-"вбивці Шахедів", але є непередбачений нюанс (відео)

За умови отримання фінансування, компанія-виробник зможе почати поставки безпілотників DroneHunter F700 до початку 2024 року.

Компанія Fortem хоче розширити своє виробництво, щоб постачати більше"ловців дронів" Україні. Однак для цього необхідне додаткове фінансування, пише Defense One.

Генеральний директор компанії Джон Груен заявив, що компанія шукає кілька мільйонів доларів для фінансування нової лінії, і за умови отримання фінансування, зможе почати поставки безпілотників до початку 2024 року. Він також зазначив, що компанія Fortem збирає свої безпілотники з наявних у продажу компонентів, що спрощує виробничий процес.

Продукція компанії Fortem, зокрема її безпілотники, набула широкої популярності після знищення російських безпілотних літальних апаратів Shahed-136, які використовувалися для атак на енергосистеми в Україні. У січні український уряд закупив шість безпілотників компанії Fortem і розмістив їх поблизу електростанцій, щоб захистити їх від можливих атак. Україна очікує, що атаки російських безпілотників триватимуть, і тому захист від них стає особливо важливим.

Компанія Fortem продає свою продукцію безпосередньо українським міністерствам, а не надає її в рамках іноземної допомоги. Вона також успішно вдосконалила свої безпілотники, підвищивши їхню стійкість до російських засобів радіоелектронної боротьби. Однак, незважаючи на великий інтерес з боку уряду США та інших країн, фінансування залишається проблемою для компанії Fortem.

Україна також постає перед труднощами в отриманні фінансування від зарубіжних джерел. Американська зброя, що поставляється в Україну, має бути розмитнена, а процес укладення контрактів може затягнутися. Європейське фінансування пов'язане з меншими обсягами коштів. Одним із можливих джерел фінансування є Міжнародний фонд для України, який має у своєму розпорядженні приблизно 1 млрд доларів. Однак це набагато менше обсягу фінансування США для України, який становить 18,6 млрд. доларів.

Загалом компанія Fortem Technologies готова надати Україні засоби захисту від безпілотних літальних апаратів, але потребує фінансування для розширення свого виробництва. Україна також стикається з фінансовими труднощами при отриманні озброєнь від зарубіжних джерел.

Що собою являє "ловець Shahed" — дрон DroneHunter F700

DroneHunter F700 є дроном-мисливцем, який розробляється компанією Fortem Technologies у Сполучених Штатах. Стандартна модель цього дрона має шість гвинтів. Корпус апарата включає кронштейни гвинтів і має розмір, значно більший за діагональ корпусу дрона.

Максимальна злітна вага дрона становить близько 16 кілограмів, а маса літій-іонних акумуляторів — 10 кілограмів. Цей дрон досягає максимальної швидкості 65 км/год у безвітряну погоду, підіймається зі швидкістю 5 м/с і знижується зі швидкістю 3 м/с. Однак його застосування небезпечне за сили вітру понад 8 м/с. Висота польоту дрона залежить від використовуваних гвинтів і може досягати до 4000 метрів. Час роботи дрона залежить від розміру вантажу, що перевозиться, і становить від 20 до 40 хвилин.

DroneHunter F700 має власний радар, який слугує для контролю периметра. Бортовий комп'ютер з алгоритмом штучного інтелекту ідентифікує об'єкти та оцінює рівень їхньої небезпеки. Охорона здійснюється в межах заданої безпілотної зони.

Полювання на ворожі БПЛА починається, коли радіолокаційні станції виявляють їх у повітрі. Якщо безпілотник наближається до забороненої зони, активується DroneHunter. Цей дрон використовує свій радар для відстеження цілі, а оптико-спостережна камера дає оператору змогу бачити її з відстані кількох сотень метрів. Унікальність американського дрона-мисливця полягає в його здатності виловити ворожий БПЛА за допомогою мережі-павутинки GunNet.

Безпілотник має три режими роботи. У першому режимі дрон-мисливець викидає сітку в бік порушника, який, заплутавшись, падає на землю. У другому режимі сітка оснащена парашутом і призначена для упіймання більших безпілотників. У третьому режимі сітка залишається прив'язаною до дрона і використовується для лову повільних безпілотників зі швидкістю нижче 160 км/год.

Нагадаємо, 20 жовтня ми писали про те, що Німеччина передала ЗСУ дрони-конструктори Titan Falcon. Два з трьох переданих Україні безпілотників наразі проходять жорсткі випробування в умовах оперативної обстановки, демонструючи свою адаптивність і стійкість до різних умов місцевості.

Крім того, 20 листопада ми також писали про те, що українським військовим передали 3 тис. FPV-дронів. Українці зібрали за три дні 235 мільйонів гривень, які витратять на закупівлю ударних безпілотників з кумулятивними і осколково-фугасними боєприпасами.