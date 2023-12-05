"Знешкоджений засобами РЕБ": у Криму виявили морський дрон ЗСУ з вибухівкою, — росЗМІ

Безпілотний катер помітили на узбережжі за 4 кілометри від приватних будинків. Місцеві жителі побоялися підходити близько і викликали екстрені служби.

Безекіпажний катер Збройних сил України виявили в Криму біля села Молочне Сакського району. Про це повідомило російське медіа SHOT у вівторок, 5 грудня.

За інформацією ЗМІ, жителі села Молочне Сакського району вранці 4 грудня повідомили владі, що приблизно за 4 кілометри від їхнього будинку на пляжі лежить безекіпажний катер, що не вибухнув. Люди побоялися підходити до безпілотника і викликали екстрені служби, які оточили місце події. Медіа висунуло версію, що той раніше міг бути знешкоджений російськими засобами радіоелектронної боротьби, які вивели його з ладу і зробили некерованим.

Зазначимо, що село Молочне розташоване на заході Сакського району, на північному березі озера Солоне за 1,5 км від берега Чорного моря. За даними українських військових, у районі населеного пункту дислокується комплекс протиповітряної оборони Збройних сил РФ. Крім того, навесні 2023 року, готуючись відбивати контрнаступ ЗСУ, російські окупанти спорудили мережу мінних огороджень, окопів і траншей біля узбережжя села Молочне Сакського району. Крім того, окупанти встановлюють так звані "зуби дракона", сподіваючись, що бетонні піраміди загальмують просування української бронетехніки.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Криму на березі знайшли український неушкоджений морський дрон Magura V5. Безпілотний апарат не мав зовнішніх пошкоджень і лежав неподалік від води серед висохлого очерету. Зазначено, що пристрій виявили на західному узбережжі Криму — більш точних даних не було.

У цей час у Міноборони РФ стверджували, що змогли знищити 4 морські безпілотники ВМС України в Чорному морі. За даними російського відомства, безекіпажні засоби рухалися в бік непідконтрольного Криму. Окупаційна адміністрація півострова ніяк не коментувала інформацію Міноборони РФ.