"Зіб'ють швидше, ніж долетить": експерт оцінив, чим нові Shahed-238 загрожують Україні

Безпілотники значно відрізняються від тих, що Росія вже використовує для обстрілів, але не всі відмінності підуть на користь окупантам.

У листопаді в Ірані представили новий безпілотник — Shahed-238. Український військовослужбовець, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Безкрестнов розібрав, чи дійсно ця модифікація становитиме більшу небезпеку для України.

Військовий зазначив, що у відкритому доступі є лише декілька фото Shahed-238 та короткий опис про нього зі стенда. Перше, що впадає у вічі, це реактивний двигун, і Сергій Безкрестнов вважає це конструктивне рішення сумнівним.

Він перелічив переваги, які безпілотнику дасть заміна двигуна:

мобільні групи ППО зі стрілецькою зброєю та зенітними установками не зможуть збивати його на високих швидкостях;

FPV-дрони також не будуть здатні його наздогнати;

він швидше підлітатиме до цілі;

він зможе літати на високих ешелонах та швидко пікірувати.

Водночас і недоліків у реактивного двигуна вистачає:

безпілотник залишатиме сильний тепловий слід;

новий "Шахед" зможуть збивати мобільні групи з ПЗРК (переносними зенітно-ракетними комплексами);

він шумітиме ще сильніше;

дальність польоту зменшиться;

двигун коштуватиме дорожче.

Фото Shahed-238 Фото: Мілітарний

Також Shahed-238 має бути обладнаний новою системою навігації. Іранці планують зробити три різних опції. Перший варіант — інерційна система.

"Нині можна сказати на "Шахедах" її немає. Працює базовий алгоритм утримання курсу під РЕБ. З розмірами та аеродинамікою "Шахеда" дальні польоти та точні поразки цілей лише на одній інерційній системі неможливі. Але якщо інерційну систему покращать від поточної, це стане проблемою, і то не зараз, а коли вся територія України або її великі частини буде закрита РЕБ проти GPS", — пояснив військовослужбовець.

Другий варіант — навігація по GPS, і такою системою обладнані вже наявні Shahed 136/131. Третій варіант — інфрачервона або оптична система наведення.

"Пишуть про якесь "захоплення контрастних військових цілей в інфрачервоному діапазоні". Тут я розумію, що підлетівши, наприклад, до підстанції, можна вразити її найважливішу частину, але це ще треба долетіти до неї. Також я знаю, що оптична система може бути ефективною при утриманні мети при атаці", — розповів експерт.

Він пояснив, що бачить переваги такої опції у випадку БПЛА "Ланцет" та FPV-дронів, однак не у випадку нової модифікації Shahed. Військовий припустив, що іранські виробники й самі до кінця не розуміють, навіщо потрібна оптична система. Теоретично безпілотники можуть використовувати її для орієнтування на місцевості при польотах на сотні кілометрів, але Сергій Флеш таких виробів не знає.

Фото Shahed-238 Фото: Twitter

Також експерт згадав про чорну фарбу на корпусі, яка нібито поглинає радіохвилі. Військовий наголосив, що це — лише "домисли журналістів", адже він не чув про існування таких радикальних фарб. Подібні матеріали існують, але вони доволі об'ємні, і важко сказати, чи можна обклеїти ними дрон-камікадзе типу Shahed.

Окрім того, повідомлялось, що Shahed-238 обладнаний радіолокаційною системою наведення.

"Тут знову нас плутають із перекладом. У КР (крилатої ракети, — ред.) є радіолокатор, який допомагає КР у польоті. Це великий і складний пристрій-система радіолокації", — пояснив експерт.

Він додав, що у випадку Shahed йдеться про систему наведення на сигнали РЛС ППО для їх ураження. Це можливо і може становити проблему, бо усі засоби протиповітряної оборони працюють з застосуванням радарів. Виняток становлять лише системи, які працюють в інфрачервоному спектрі.

"Але варто зауважити, що таке наведення є лише загрозою оглядових типів РЛС ППО. Будь-який бойовий комплекс із РЛС зіб'є ракетою "Шахед" швидше, ніж "Шахед" до нього долетить навіть із реактивним двигуном", — підкреслив Безкрестнов.

Репортаж з презентації зброї в Ірані

Він підсумував, що нова модифікація Shahed отримала новий дизайн та деякі сучасні технології. Проте радикально ці оновлення на ефективність дронів в атаках на Україну не вплинуть. З його слів, головним недоліком нової модифікації Shahed буде ціна.

"Я міг би написати два аркуші того, що можна додати до "Шахеду" і це буде круто звучати на виставці та в пресрелізах, але на основне завдання "Шахеда" мало вплине", — додав військовослужбовець.

Нагадаємо, також про нову модифікацію Shahed-238 розповів директор з розвитку Defense Express Валерій Рябих. На його думку, "іранці намагаються схрестити безпілотник із можливостями ракет".

Також щодо нової моделі Shahed вже висловився речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він припустив, що новий БПЛА буде складніше збивати через його чорний матовий колір.