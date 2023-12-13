СБУ допомагає "Київстар" відновити роботу мережі: коли запрацює зв'язок та інтернет

В СБУ наголосили, що цифровій інфраструктурі найбільшого оператора телекомунікацій України було завдано критичних уражень, відтак відновлення всіх послуг вимагає часу.

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) та спеціалісти "Київстар" у взаємодії з іншими державними органами працюють над відновленням мережі після хакерської атаки, яка сталася у вівторок, 12 грудня. Про це повідомляє СБУ.

За попередніми розрахунками відомства, 13 грудня фахівці планують повністю відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету. В СБУ наголосили, що цифровій інфраструктурі "Київстар" було завдано критичних уражень, відтак відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

Спецслужба додала, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських "псевдохакерських угруповань", котре є підрозділом Головного управління Генштабу Збройних Сил Російської Федерації (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

Хакери РФ показали результати атаки на "Київстар"

Російське хакерське угрупування "Солнцепек" взяло на себе відповідальність за злам системи мобільного оператора "Київстар". За словами хакерів, вони проникли в систему "Київстар" та повністю знищили 10 тис. комп'ютерів, 4 тис. серверів, дані у хмарному сервісі й резервні копії.

Мета зловмисників — завдати шкоди компанії, яка забезпечує зв'язком бійців ЗСУ, державні органи, силові структури. На завершення пояснили, що начебто мали спільника серед працівників "Київстар" та пригрозили, що будуть діяти далі.

Збій у роботі "Київстар": деталі

Нагадаємо, вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". В абонентів був відсутній зв'язок та інтернет. У пресслужбі "Київстар" повідомили, що в мережі стався технічний збій. У ЗМІ повідомили, що причиною збою в роботі мобільного оператора стала хакерська атака на ядро мережі. Експерт телеком-ринку Роман Хіміч розповів, що хакерські атаки на мережі стільникових операторів можливі, проте раніше вони не мали масштабних наслідків.

ЗМІ з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації повідомило, що збій в роботі мережі оператора "Київстар" вплинув на роботу національного роумінгу. В результаті абоненти не можуть отримати доступ до зв'язку. Зокрема, "Київстар" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

Пізніше Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на компанію "Київстар". Повідомлялося, що за однією з версій за атакою стоять російські спецслужби.

Про проблеми у роботі також повідомили інші мобільні оператори — Lifecell, Vodafon. Власник "Монобанку" заявив, що система електронного банкінгу також зазнала DDos-атак, але встояла. Між тим українці стверджували, що не завжди могли провести електронні платежі через низку інших банків.