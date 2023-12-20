У Росії почалися випробування ударного комплексу "Гранат": чому він небезпечний для українців

"Гранат" озброюється снарядами від РПГ-7 і може вражати військову техніку. Інженери придумали, як збільшити дальність дії та стійкість керування порівняно зі звичайними FPV-дронами.

Розроблений у Росії новий безпілотний розвідувально-ударний комплекс, який отримав назву "Гранат", почали випробовувати на полігонах. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на конструкторське бюро "Астрон".

Комплекс схожий на"Блокпост", але працює на оптичній дальності. Він призначений для пошуку різних цілей і проведення додаткової розвідки та ehf;tyyz за допомогою безпілотних літальних апаратів. Важливою особливістю нового комплексу є те, що ретранслятор сигналу встановлено на окремому безпілотному літальному апараті.

Новинне агентство з посиланням на інформацію від конструкторського бюро зазначило, що ретранслятори польотних сигналів покликані забезпечити стійке приймання-передавання команд з розвідувального безпілотника на пульт управління. Це дасть змогу значно підвищити можливості комплексу "Гранат" в умовах складного рельєфу та міської забудови, а також суттєво збільшити загальний радіус дії комплексу. Крім того, таке компонування підвищує безпеку оператора.

Що собою являє комплекс "Гранат"

Цей ударний безпілотник озброюється протитанковими снарядами ПГ-7ВЛ від гранатомета РПГ-7 для ударів по цілях. Як пишуть російські ЗМІ за інформацією від розробників, цей дрон уже успішно використовувався російськими військовими в Україні. Цей дрон належить до категорії FPV-дронів і може нести вагу до 1,6 кілограма корисного навантаження. Він також оснащений тепловізійною камерою, яка може виявляти людей і техніку з відстані до 200 і 500 метрів відповідно. Управління безпілотником здійснюється захищеними каналами зв'язку, а він також є стійким до радіоелектронної боротьби.

Технічні характеристики FPV-дрона "Гранат-ПГ":

тип — коптерний;

клас — FPV;

оснащення — тепловізійна камера високої роздільної здатності;

корисне навантаження — протитанкова граната ПГ-7ВЛ;

радіус дії — до 5 км;

злітна маса — до 3 кг;

висота польоту — до 500 м;

швидкість польоту — до 140 км/год;

маса корисного навантаження — до 1,6 кг;

дальність передавання сигналів — до 5 км (на відкритому просторі), до 3,5 км (ліс або місто).

Комплекс "Гранат-ПГ" коптерного типу належить до класу FPV-дронів Фото: СТАТУС-АРМС

На початку грудня ми писали про те, що Росія позбулася цінних дронів "Гранат-4" через санкції. Розробкою "Гранат-4" активно займається ТОВ "НВО Іжевські безпілотні системи", яке є дочірньою структурою концерну "Калашников". Підприємство навіть оголосило набір персоналу для подальшої роботи над проєктом. Однак дії антиросійських санкцій обірвали всі поставки необхідних комплектуючих з країн Європейського союзу.

А на початку листопада 2022 року стало відомо про те, що бійці ТРО вперше збили російський безпілотник "Гранат-4". Фахівці розібрали машину і виявили всередині мікросхеми від різних іноземних електричних приладів, а також звернули увагу на низьку якість кріплень та інших деталей. Натомість корпус прикрашений написами "СССР", "Za мир", а також літерами "Z" і "V", які використовуються для маркування російських військ.