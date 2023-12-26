"Фронт зупинився": дрони ЗСУ завадили росіянам просунутися під Авдіївкою

За словами "полковника ЛНР", останні п'ять днів захисники України запускали "хмари дронів", не даючи противнику наступати.

Російські військові не можуть активно просуватися на Авдіївському напрямку, оскільки їм великої шкоди завдають дрони-камікадзе Збройних сил України. Про це розповів так званий "полковник запасу ЛНР" Віталій Кисельов в ефірі російського пропагандистського телеканалу СоловйовLIVE у неділю, 24 грудня.

На Авдіївському напрямку просунутися вперед ЗС РФ заважають українські FPV-дрони. Віталій Кисельов зазначив, що тут бійці ЗСУ активно застосовують їх у великій кількості. За словами Віталія Кисельова, українські військові не відчувають "снарядного голоду" і проблем із дронами-камікадзе.

"Днів чотири-п'ять фронт повністю стояв, оскільки була велика небезпека FPV-дронів, і істотного просування там не спостерігалося. Противник використовував величезну кількість FPV-дронів. Просто хмари їх", — сказав він.

Розповідаючи про обстановку на фронті, Віталій Кисельов також поскаржився на важку ситуацію на Краснолиманському напрямку. У першому випадку "військового експерта" занепокоїла погода — сніг і вітер — яка ускладнює проходження техніки росіян. Українські військові скористалися труднощами окупантів і "накрили" їх артилерійським вогнем.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала відео, на якому FPV-дрон вразив російський танк із подвійним захистом. Окупанти спробували захистити бронетехніку "цивільним" засобом РЕБ і "мангалом", але це не стало на заваді для оператора дрона-камікадзе.

Також наприкінці листопада ми писали про те, як FPV-дрони за ₴22 тисячі знищують танки ЗС РФ на мільйони доларів. Виробники дрона "Гром" переконані, що він "змінює правила гри" на передовій. Серед "підстрелених" ним одиниць техніки — танк Т-84 за $3-4 мільйони.