Нова ера: чому антидронові рушниці знову стали популярними у ЗСУ

Міжнародні санкції спровокували дефіцит запчастин, що змусило ЗС РФ повернути свої безпілотники на "старі" частоти, що відкриває нову еру застосування антидронових рушниць на фронті.

Росіяни знову почали користуватися дронами, які літають у діапазоні діапазон 2,4 ГГц. А це означає, що у бійців Збройних сил України є можливість знову активно користуватися антидроновими рушницями для того, щоб знищити такі безпілотники, розповів в інтерв'ю Фокусу фахівець зі зв'язку та радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він озвучив дві версії такої поведінки російських окупантів. Перша — це банальний дефіцит запчастин, у Росії ставлять те, що їм вдається купити, не будуючи стратегічних планів. Друга полягає в тому, що російські військові йдуть із нових частот спеціально, щоб РЕБ-куполи, які встигли поставити Силам оборони в зону бойових дій, перестали працювати.

"Тому зараз наші військові, які мають антидронові рушниці, які колись купували проти "Мавіків", зараз можуть ефективно їх застосовувати проти FPV-дронів. На багатьох ділянках фронту це допоможе і спрацює", — сказала Сергій "Флеш".

Експерт також додав, що бійці Сил оборони навіть мають непогані шанси (близько 25 відсотків) за допомогою антидронових рушниць ліквідувати й дрони-камікадзе, з якими оператори супротивника працюватимуть на "звичних" частотах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Україні створюють і застосовують антидронові рушниці. Поводження з антидроновою рушницею потрібно вчитися так само як і роботи з іншою технікою: наприклад, безпілотними літальними апаратами.

Крім того, у серпні ми писали про те, що українці поліпшили антидронові рушниці для ЗСУ. Тоді розробник і виробник антидронових систем "Піранья-Тех" представила шосту з початку року модифікацію антидронової рушниці "5 РАдК".