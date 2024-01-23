"Україна програє війну дронів": експерти розповіли, що потрібно змінити для перемоги

Росія перевела економіку на військові рейки і тепер може відправляти армії близько 100 тисяч безпілотників на місяць, а Україна — вдвічі менше.

Україна останнім часом програє у "війні дронів" із Росією і втрачає переваги, здобуті в перші дні повномасштабного вторгнення. Таку думку екс-виконавчий директор Google Ерік Шмідт висловив у статті для видання Foreign Affairs, опублікованій 22 січня.

У своєму матеріалі він пише про те, що саме завдяки БПЛА в перші місяці війни Україна здобула перевагу, адаптуючи комерційні технології та впроваджуючи нову зброю, щоб стримувати російські війська від подальшого наступу. Після того як російські війська вперше пішли на Київ, українських військових хвалили за технологічну винахідливість, яка допомогла їм протистояти більш могутньому загарбнику.

Але Росія також скоригувала свою стратегію, і тепер конфлікт розвивається на її користь, вважає Ерік Шмідт. Як аргументи він наводить той факт, що Москва перевела свою оборонну промисловість на військові рейки, і нинішні військові витрати більш ніж удвічі перевищують довоєнний рівень. Росія також запустила тисячі безпілотників — зокрема іранську модель "Шахед", яку тепер збирають як в Ірані, так й у РФ, — з новими можливостями для завдавання ударів по дорогих західних системах оборони на Україні.

Крім того, російські війська скопіювали багато тактичних прийомів, які Україна вперше застосувала влітку, включно з проведенням великих скоординованих атак із використанням кількох типів безпілотників. Крім цього, з кінця 2022 року Росія використовує комбінацію з двох безпілотників вітчизняного виробництва — "Орлан-10" (розвідувальний безпілотник, — ред.) і "Ланцет" (ударний дрон, — ред.) — для знищення всього, від дорогих артилерійських систем до бойових літаків і танків.

"Україна перевершила Росію за кількістю атак дронів на початку конфлікту, але в неї немає комбінації безпілотників, яка могла б зрівнятися з новим небезпечним дуетом Росії", — зазначає Ерік Шмідт.

Він пише також про те, що Росія тепер може виробляти або закуповувати близько 100 тисяч безпілотників на місяць, тоді як Україна здатна випускати лише половину цієї кількості. Міжнародні санкції не зупинили й інші види російського військового виробництва. Москва впроваджує технологічні вдосконалення в безпілотники, збільшує їхнє виробництво всередині країни, розробляє нові способи ухилення від виявлення і починає масовані атаки, які просто переповнюють українську ППО. У цьому випадку Україна також перебуває в невигідному економічному становищі — один із найбільш бажаних російських безпілотників, "Шахед", коштує набагато менше, ніж системи ППО, необхідні для його нейтралізації.

Екс-виконавчий директор Google у своїй статті підкреслив і такий важливий момент, як необхідність придбати для ЗСУ РЕБ-обладнання, яке могло б глушити російські безпілотники.

"Обмежена кількість українських бригад придбала обладнання для глушіння сигналів у американських постачальників або вітчизняних стартапів. Без нього поєднання російських ударних безпілотників і російських перешкод для українських безпілотників загрожує відкинути українські війська", — написав він.

З усього, написаного вище, експерт робить висновок, що Росія наздогнала Україну в змаганні інновацій, а Київ тепер щосили намагається зберегти потік військової допомоги від зовнішніх партнерів. Щоб звести нанівець перевагу Росії на цьому етапі війни, Україні та її союзникам доведеться не тільки нарощувати оборонне виробництво, а й інвестувати в розробку і масштабування технологій, здатних протистояти новим грізним російським безпілотникам. Крім того, щоб заповнити цю прогалину в інноваціях і закупівлях, нашій країні знадобиться постійна фінансова і технічна підтримка.

Ситуацію з "війною дронів" зі свого боку прокоментувала і директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська, написавши відгук про статтю Шмідта у своєму Telegram-каналі.

"Ерік Шмідт пише, що ми програємо війну дронів. Важко не погодитися з більшістю його тез. Тому треба нарощувати, працювати ще більше. У нас немає інших варіантів. Ми або помремо, або будемо битися і переможемо. І саме технології визначать переможця", — написала вона.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року ми писали про те, чим закінчиться суперництво Росії та України у сфері БПЛА. Експерт Сергій Бескрестнов попередив, що в новому році й ЗСУ, й ЗС РФ будуть освоювати все нові радіочастоти, щоб не зробити свої дорогі безпілотники жертвами систем РЕБ противника.

А наприкінці жовтня 2023 року ми також інформували про те, що "війна дронів" в Україні сильно змінилася. Якщо раніше ЗСУ були лідером із застосування FPV-дронів, то зараз Росія не відстає і теж використовує їх для атаки, при цьому активніше застосовуючи засоби РЕБ для захисту.