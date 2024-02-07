Наземний дрон Sirko-S1 навчили повертатися з поля бою без GPS: чому це важливо для ЗСУ

Якщо робот втратив сигнал від оператора, він самостійно доїде до місця, де останній раз ловив зв'язок, завдяки революційній технології.

Наземний безпілотний дрон Sirko-S1 харківської компанії Skylab тепер вміє повертатися до точки, де є зв'язок, без GPS та навіть компасу, користуючись лише датчиками. Про це розповів у власному Telegram-каналі керівник проєкту Євген Рвачов.

У бойових умовах часто виникає проблема втрати зв’язку з безпілотниками, через що їх важко знайти та повернути. Зазвичай повернення такого пристрою пов’язане з втратою часу та ресурсу, а також з ризиком для життя. Український UGV (unmanned ground vehicle) Sirko-S1 "навчився" це робити навіть тоді, коли не працює супутникова навігація.

"UGV Sirko-S1 з гордістю представляє революційну функцію, що вирішує цю проблему – повернення до точки зв'язку без GPS або компасів", — прокоментував Эвген Рвачов.

Анонс нового режиму повернення дрона

Щоб знайти дорогу, робот користується даними датчиків Холла та енкодерів. Під час виходу на завдання він точно відстежує пройдений шлях та напрямок. Математичні алгоритми дозволяють відновити з цих показів шлях до точки, де був зв’язок.

Нова опція забезпечує повернення Sirko-S1 з місць, де за якихось причин не працює GPS. Це може бути у зоні дії РЕБ чи у закритих приміщеннях. Фактично, дрону для повернення не потрібні дані з зовнішніх джерел.

Оператори не витрачають час на визначення місцеперебування та повернення робота, а також менше ризикують втратити його чи наразити себе на небезпеку. Розробник каже, що "Повернення до точки зв'язку" – це лише одна з багатьох інноваційних функцій UGV Sirko-S1.

Дрон UGV Sirko-S1

Колісний безпілотний робот Sirko-S – невелика платформа вагою 45 кг з розмірами 800 х 400 х 200 мм, здатна транспортувати корисне навантаження. Платформа оснащена камерою або тепловізором, лазерними далекомірами та має режимом автономної їзди слідом за людиною. Дрон здатний огинати перешкоди та їздити бездоріжжям.

Розробка продемонструвала успішні результати в бойових умовах. Військові схвально відгукнулися про її роботу, а розробник має у планах бойову турель та модуль розмінування для платформи.

Також Sirko-S1 пройшов випробування в екстремальних зимових умовах. Він успішно подолав шлях у глибокому снігу під час морозу -6°C та з навантаженням 200 кг.

Зимові випробування Sirko-S1 mk2

У грудні 2023 року модифікований Sirko-S1 MK2 продемонстрував нові можливості маневрування на бездоріжжі, спуску та підйому під кутом, та навіть роботу під водою. 16 грудня робот отримав допуск до застосування у ЗСУ.