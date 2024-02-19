Міноборони розробляє пончо для ЗСУ, щоб зробити солдатів невидимими для тепловізорів

Наразі тестується вже п'ять зразків. Матеріали для виготовлення тканини накидки мають бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища.

В Україні розробляють накидку (пончо), яка зробить бійців Сил оборони невидимими для тепловізорів і приладів нічного бачення. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Повідомляється, що розробкою займається Центральне управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення. Наразі тестується вже п'ять зразків.

"Очікується, що вона поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітним для ворожих тепловізорів і приладів нічного бачення", — зазначили в Міноборони.

Також у відомстві заявили, що матеріали для виготовлення тканини накидки мають бути гнучкими і стійкими до навколишнього середовища:

атмосферних опадів;

не вигоряти на сонці;

мати маскувальні властивості на місцевості.

"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинає інфрачервоне випромінювання і матиме низьку теплопровідність. Наша мета — якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", — сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Також у Міноборони зазначили, що з початку 2024 року в Центральному управлінні вже затвердили шість удосконалених зразків одягу. Йдеться про зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки.

Раніше міністр оборони Франції заявив, що Україна отримає французькі дрони-камікадзе для перевірки в бою. Ударні безпілотники розробляють із травня 2022 року, а тепер українські військові зможуть першими застосувати їх на практиці проти окупантів.

Також ЗМІ повідомляли, що Британія і США планують надати Україні тисячі ШІ-дронів. Дрони з вбудованим штучним інтелектом "спілкуватимуться" один з одним, щоб ефективніше націлюватися на позиції противника.