Ізраїль надасть Україні системи попередження про дрони та ракети – представник в ООН

Раніше Ізраїль ділився з Україною розвідувальними даними, надавав зброю проти "Шахедів" та схвалив ліцензію на продаж систем протидії дронам власного виробництва.

Ізраїль планує передати Україні системи раннього попередження про ракетні удари та атаки безпілотників. Про це заявив постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан під час засідання Генасамблеї 26 лютого.

"Ізраїль працює над постачанням Україні систем раннього попередження для захисту від російських ракетних ударів і атак безпілотників. Ми змушені розвивати досвід у цій галузі, і ми готові поділитися нашими можливостями з нашими українськими друзями, які цього потребують", — сказав Ердан у виступі.

Також представник Ізраїлю нагадав про гуманітарну допомогу, яку його краї надає з самого початку повномасштабного російського вторгнення. При цьому він назвав українців "союзниками".

"Ізраїль надіслав понад 100 тонн гуманітарного обладнання нашим українським союзникам протягом одного тижня після російського вторгнення. Ми також створили польові госпіталі в межах кордону України, де пройшли лікування понад 7 тисяч поранених, сотні українських пацієнтів також пройшли лікування в лікарнях і реабілітаційних центрах по всьому Ізраїлю", — зазначив Ердан.

Нагадаємо, ще в жовтні 2022 року з'явилася інформація, що Ізраїль надав Україні системи для перехоплення іранських дронів. Тоді українські війська боли помічені у використанні ізраїльських систем для боротьби з безпілотниками під назвою Smart Shooter. Вони здатні ефективно боротися з "Шахедами".

Ще раніше Ізраїль надав Україні розвіддані про іранські дрони-камікадзе. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц тоді відхилив прохання про надання засобів ППО, але пообіцяв надати системи раннього виявлення повітряних загроз.

У березні 2023 року Ізраїль дозволив продаж Україні систем протидії дронам власного виробництва. Були схвалені експортні ліцензії на ймовірний продаж Україні цих систем.