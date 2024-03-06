У Туреччині представили незвичайний бойовий дрон AZAT FPV: на що здатен БПЛА (відео)

Безпілотник може нести 800 г корисного навантаження, буде випущений у двох модифікаціях і трьох різних розмірах.

Компанія Robit Technology розробила дрон-камікадзе AZAT FPV. Його було презентовано в межах виставки DIMDEX 2024 у Досі (Катар), передає видання Anadolu Ajansi.

БПЛА AZAT FPV (First Person View — вид від першої особи) створений для потреб турецької армії, а саме, для нейтралізації цілей, розвідки та спостереження. Його вага разом із корисним навантаженням становить близько 2 кг, а вантажопідйомність — 800 г. Безпілотник може перебувати в режимі польоту близько 20 хв і передавати зображення на відстань до 2,5 км.

Директор із розвитку бізнесу Robit Technology Ібрагім Йігіт Озбояджі заявив, що компанія вже створила AZAT у трьох різних розмірах, а на його базі розроблять дві окремі моделі, при чому 5-, 7- і 9-дюймові моделі безпілотника вже готові до виробництва. Ібрагім Озбояджі підкреслив, що дві моделі на базі AZAT дадуть змогу військовим використовувати різні боєприпаси.

"Зміна правил ведення сучасного бою зробили FPV-дрони популярними на міжнародному рівні. Тож, якщо взяти до уваги умови використання БПЛА в польових умовах, наш продукт здатен задовольнити будь-які потреби військових", — наголосив топменеджер Robit Technology.

Дрон уже пройшов льотні випробування, а тести із застосуванням боєприпасів відбудуться в найближчому майбутньому. За словами Озбояджі, замовники отримають пристрої незабаром.

Раніше ми писали про те, що сербська компанія створила найбільший у світі FPV-дрон зі 120-мм снарядом. БПЛА від PR-DC з авіабомбою на борту можна керувати на відстані від 5 до 15 км.

Також повідомляли про те, що дрон Magura стане ще небезпечнішим із системою ППО. Якщо правильно підібрати систему ППО, то українські безпілотні катери зможуть знищувати російські об'єкти не тільки в морі, а й на суші.