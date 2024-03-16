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Компанія Ілона Маска будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США, — Reuters

Олександра Шараєвська
Фото: BBC | SpaceX будує мережу "шпигунських" супутників для американської розвідки. Фото ілюстративне

Джерела наголошують, що відповідний контракт, сума якого становить 1,8 млрд доларів, свідчить про дедалі більшу довіру американських розвідувальних служб до SpaceX.

Компанія підприємця-мільярдера Ілона Маска SpaceX будує мережу із сотень супутників-шпигунів за секретним контрактом із розвідувальним агентством Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters з посилання на 5 джерел, знайомих із цією програмою.

Джерела наголошують, що відповідний контракт свідчить про дедалі більшу довіру розвідувальних служб до компанії Маска.

"Плани показують ступінь участі SpaceX у розвідувальних і військових проєктах США та ілюструють більш глибокі інвестиції Пентагона у величезні супутникові системи на низькій орбіті Землі, спрямовані на підтримку наземних сил", — йдеться у повідомленні.

За словами джерел, у разі успіху програма значно розширить здатність уряду та військових США оперативно виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі.

У виданні додають, що сума контракту, який ще у 2021 році було підписано із Національним розвідувальним управлінням, агентством, яке управляє супутниками-шпигунами, становить 1,8 млрд дол.

Нагадаємо, раніше сайт PCmag повідомляв, що ЗСУ можуть відчути покращення зв'язку у разі успіху SpaceX. Щоб підвищити швидкість супутникового інтернету Starlink, компанія просить Федеральну комісію зв’язку США надати дозвіл на розміщення частини супутників приблизно на 200 км ближче до Землі, ніж це є зараз.