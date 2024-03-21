Для закінчення війни на умовах України: Австралія приєдналася до "коаліції дронів" для ЗСУ

Про рішення країни долучитися до постачання українській армії безпілотників заявив австралійський міністр оборони Річард Марлес. Таке рішення він назвав "важливою можливістю" продовжувати робити свій внесок у зусилля Києва "зберегти курс".

На спільній пресконференції з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, міністр оборони Австралії Річард Марлес оголосив про приєднання Австралії до "коаліції дронів" Україні. Про це повідомляє The Guardian.

"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції з безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія", — заявив міністр.

Марлес також відзначив, що таке рішення дозволить Австралії активно допомагати Україні завершити війну з Російською Федерацією на власних умовах.

"Це справді важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще 11 січня Латвія взяла на себе роль лідера в "коаліції дронів" для того, щоб надати Україні військову допомогу для боротьби з російськими окупантами.

Пізніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у формуванні коаліції, у яку входять майже 20 країн із метою постачання українським військовим "тисячі" нових БПЛА.

Окрім того, 8 березня У Канаді оголосили про приєднання до коаліції контактної групи з питань оборони України в галузі безпілотних літальних апаратів.