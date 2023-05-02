Пільги закінчилися: в Україні повернули мита та податки на ввезення генераторів та Starlink

Під оподаткування також підпадають товари, які безкоштовно надаються Енергетичною спільнотою у рамках відновлення та ремонту інфраструктури країни після масованих обстрілів ЗС РФ.

З 1 травня 2023 року в Україні скасували дію податкових пільг на ввезення генераторів та Starlink. Спеціальні правила щодо ввезення цього обладнання діяли з кінця минулого року, повідомляє Державна митна служба.

Тепер для ввезення в країну товарів, що імпортуються підприємствами або громадянами та переміщуються (пересилаються) на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, нараховуватиметься ПДВ та ввізне мито.

Заплатити потрібно буде за такі товари:

електрогенераторні установки та часто до них;

окремі трансформатори, запчастини, інвертори;

окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;

системи для забезпечення супутникового доступу до Інтернету (Starlink).

Під оподаткування також підпадають товари, які безкоштовно надаються Енергетичною спільнотою у рамках відновлення та ремонту інфраструктури країни після масованих обстрілів ЗС РФ.

Техніка для ЗСУ: що можна ввозити без мит

10 квітня 2023 року депутати ВРУ підтримали скасування ПДВ мит за ввезення в Україну техніки, озброєння, боєприпаси та супутні послуги для потреб української армії. Мита не стягуватимуться за ввезення пороху, вибухових речовин, спеціальної хімії для виробництва боєприпасів. А також за автомобілі спецпризначення та військові кораблі.

Також пропонується звільнення від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг, пов'язаних із програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю.

Крім того, на початку весни 2023 року Нацбанк оновив коди товарів, які можуть купувати фізособи-волонтери за кордоном для підтримки обороноздатності країни. До переліку було внесено безпілотників, а також:

тепловізори;

рації;

бронежилети;

каски;

шоломи;

військова та тактична форма, взуття;

захисний одяг.

Раніше Фокус розповідав, що 2023 року в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країнами Євросоюзу. Тому податкова служба зможе перевіряти банківські рахунки українців.