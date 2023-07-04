Тарифи на газ: що зміниться для українців у липні

Фокус розбирався, чи зміняться тарифи на газ у липні 2023 року і скільки платитимуть українці за "блакитне паливо" влітку.

Українцям навіть попри війну та хитке фінансове становище все одно доводиться оплачувати житлово-комунальні послуги. Наприклад, щомісяця потрібно платити за використання газу. Так, у липні 2023 року громадяни країни можуть користуватися послугами 12 компаній, які згодні постачати "блакитне паливо" клієнтам і вже оприлюднили свої тарифи, повідомляє видання "Газправда".

Тарифи на газ у липні 2023 року

На відміну від тарифів на електроенергію, ціна газу в липні залишиться незмінною. Залежно від компанії ціни на блакитне паливо коливатимуться від 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр.

Одразу сім постачальників просять за кубометр менше 8 грн, тоді як п'ять — більше. При цьому близько 98% побутових споживачів — клієнти "Нафтогаз України", тож 12,4 млн українських домогосподарств будуть щонайменше до весни 2024 року купувати газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Які тарифи пропонують компанії

Отже, у липні 2023 року газ населенню постачатимуть 12 компаній. Тарифи у всіх незначно, але відрізняються. Наприклад:

ТОВ "Еру Людям" — 7,70 грн;

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн;

ТОВ "ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн;

ТОВ "Тернопільгаз Збут" — 7,96 грн;

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн;

ТОВ "Полтавагаз Збут" — 7,99 грн;

ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО КОНТРАКТ" — 7,99 грн;

ТОВ "Львівенергозбут" — 8,20 грн;

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "Асканія Енерджі" — 9,95 грн;

ТМ "Світлогаз" (ТОВ "Рітейл Сервіс") — 9,99 грн.

Чи платять українці за комуналку під час війни

Борги українців за комунальні послуги вже становлять близько 140 мільярдів гривень. За словами співзасновника "Союзу споживачів комунальних послуг" Олега Попенка, у довоєнні роки українці теж накопичували борги, але влітку більшість громадян погашала заборгованість. Але у 2023 році, на тлі підвищення вартості електроенергії, боргів буде ще більше, оскільки населенню не вистачає грошей.

"Хто має можливість, звісно, платитиме. Але це буде крапля в морі. Неплатників набереться величезна армія. За моїми підрахунками, вже зараз заборгованість громадян за комуналку становить фантастичну цифру — 140 мільярдів гривень. Протягом літніх місяців вона частково зменшитися, а надалі знову зростатиме. Особливо цей процес посилиться під час опалювального сезону", — спрогнозував він.

До слова, у травні 2023 року гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що станом на 1 число українці заборгували за електроенергію понад 1,7 мільярда гривень. Він пообіцяв, що тепер інформація про борги за комуналку буде відображатися в кредитній історії громадян.