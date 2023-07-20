Айфон за 6 тисяч: як зараз працюють ломбарди в Україні

З початку року ломбарди нарощують видачу кредитів. Умови, які пропонують ці компанії, дуже різняться. Але всі вони пропонують нижчі відсотки, порівняно з МФО, та на відміну від банків, їх не цікавить кредитна історія позичальника.

Сума, яку пропонують ломбарди за золоті прикраси, залежить від ваги, проби, наявності деформацій та подряпин, а відсоток за кредитом під їх заставу може відрізнятися від населеного пункту. Про це пише Фокус у новій статті "Золото, айфони, техніка: чому експерти пророкують ломбардам світле майбутнє".

Аби дізнатися, які умови пропонують столичні ломбарди, кореспондент Фокусу віднесла золоті прикраси 585 проби вагою 1,86 грамів у різні ломбарди. У першому за них запропонували 2406 грн. В ціні врахували, що вартість 1 граму золота такої проби становить 1287 грн. А сума викупу залежить від строку користування кредитом під заставу прикрас.

Відсоток за користування кредитом під заставу золота в ломбардах коливається в діапазоні 0,8 - 1,5% на добу

"Чим менший термін, тим менші відсотки. Якщо на тиждень, то по 0,85% на день від суми кредиту. Таким чином, переплата — 143 грн, а якщо на місяць, то по 1,1% в день. Тобто 2406 на 1,1% і на 30 днів — буде 792 грн переплата", — пояснив консультант ломбарду.

В іншому ломбарді за вже згадані сережки запропонували 2063 грн (1109 грн за 1 г). При чому, відсоток за користування грошима тут не змінюється весь термін дії позики й становить 0,9% на добу. Третій ломбард за 1 грам нашого золота пропонував 2350 грн, порахувавши нашу прикрасу як деформовану (відняли 50 грн). За користування кредитом під заставу золотого виробу тут просять 1,15% за добу. Проба, до речі, не має істотного впливу — між 585 та 583 різниця в кілька гривень.

У четвертому ломбарді кореспонденту Фокусу запропонували за прикрасу 2464 грн та 1,2% в день за користування кредитом під їх заставу. Але якщо ми будемо частіше користуватися послугами цього ломбарду, то у наступні позики даватимуть під дедалі менші відсотки.

У ломбард також приносять побутову техніку, смартфони, годинники… Тут можна купити б/у Iphone 8 за 6100 грн, Xiaomi Redmi 9 — за 3300 грн, Samsung — за 1100 грн. Знайти тут можна і телефон з кнопками. Проте покупцю таких товарів потрібно мати не увазі: жодних документів до техніки ломбард не надає і не гарантує, що вона не крадена.

У ломбарді можна купити вживаний айфон да 6 тис. грн, однак ніяких гарантій, що він не крадений, ніхто не дає Фото: Unsplash

Ніякої кредитної історії та нижчі відсотки: якими зараз є переваги ломбардів

За перший квартал поточного року ломбарди працювали з прибутком. Популярність цих закладів частково пояснюється падінням доходів населення. З іншого боку — ломбарди мають ряд переваг перед мікрофінансовими організаціями.

За рахунок застави ломбарди мають змогу знижувати процентну ставку й вигравати конкуренцію з мікрофінансовими організаціями

Як показало дослідження Фокусу, реальна ставка за позикою у ломбардах становить від 320% до 430% річних, а постійні клієнти можуть розраховувати на її зменшення. Таким чином, відсоток за позиками тут менший від того, що пропонують МФО. Крім того, ломбарди не цікавить ваша кредитна історія — тут просять тільки паспорт та ІПН.

"Вигідніше йти до ломбарду, ніж до небанківської фінансової установи через процентну ставку. У ломбардах вона менша. Але вона більша, ніж у банках. Однак у банках в умовах війни проблемно отримати ці споживчі позики. У ломбардах менша процентна ставка за рахунок застави. А кредитна історія позичальника не має такого значення, як у банку. Довідка про доходи, офіційне працевлаштування не потрібні, на відміну від банку. Колектори вас не будуть турбувати, адже застава буде продана і питання буде закрите", — пояснив економіст Вадим Сирота.

У ломбардах під час видачі позики під заставу просять тільки паспорт та ІПН

Нагадаємо, у парламенті зареєстрували проєкт закону, який може кардинально змінити підходи на ринку споживчого кредитування. Зокрема, депутати хочуть заборонити мікрофінансовим компаніям видавати позики за ставкою, що перевищує 1% у день.

Фокус також писав, що з початком великої війни потенційними клієнтами ломбардів стали особи, які почали заробляти неофіційно й отримувати менший дохід, а також внутрішньо переміщені особи, які потребують позик для покупки побутової техніки, необхідної після вимушеного переїзду.