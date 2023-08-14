Банки, АЗС та гральний бізнес: кого перевірить податкова до кінця 2023 року

В Україні в перший день літа 2023 року відновили перевірки компаній і підприємців, а в податковій службі вже визначилися, кого саме перевірятимуть.

Державна податкова служба України запланувала перевірити 1019 компаній і 256 фізичних осіб до кінця 2023 року. Про це повідомляють на платформі "Опендатабот".

Так, податківці перевірять 896 компаній, що займаються підакцизним товаром, таким як алкоголь, тютюн, бензин. Перевіряти, наприклад, будуть:

ОККО;

Socar;

"Карлсберг Україна";

"Укртранснафта" та ін.

Під увагу податкової потраплять також 94 фінансові структури, включно з 15 банками і 19 страховими компаніями. Не обійдуть стороною і гральний бізнес — 17 компаній із цієї галузі теж під контролем податкової.

Серед банків, у яких до кінця року податкова проведе перевірки, такі:

"Схід";

"Укргазбанк";

"Альянс";

Банк інвестицій та заощаджень;

"Глобус";

"Український капітал".

Український будівельно-інвестиційний банк;

"Дойчебанк";

"Альтбанк";

"Перший інвестиційний банк";

РВС Банк.

Кого перевірить податкова у 2023 році Фото: opendatabot

Нагадаємо, що планові та позапланові перевірки в Україні повернули з 1 серпня 2023 року. Як пояснила Фокусу 6 липня 2023 року головна бухгалтерка Юридичної компанії GLS Наталія Бута, поновлюються, зокрема, проведення документальних перевірок:

на звернення платника податків;

у частині позапланових перевірок СГД, щодо яких отримано інформацію, що свідчить про порушення ними податкового законодавства;

з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, та з питань оподаткування нерезидентів, які провадять свою діяльність через відокремлені підрозділи, зокрема, постійні представництва;

перевірки (планові та позапланові) осіб, які провадять діяльність у сфері виробництва та реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги;

у частині контролю за трансфертним ціноутворенням;

позапланові перевірки СГД, щодо яких отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та валютної виручки за експортними операціями;

документальні перевірки у разі припинення діяльності.

Раніше Фокус розповідав, що підвищення акцизу і повернення ПДВ на паливо вже призвело до зростання цін на бензин, дизель і автомобільний газ.