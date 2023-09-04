Несподівана дія санкцій: експерти пояснили, чому в Росії розпочалася паливна криза

У південних регіонах РФ помітили дефіцит пального. І це в період найбільшого попиту — кампанії зі збору врожаю. Опитані Фокусом експерти кажуть: так сталося внаслідок очікування нафтовиробниками скорочення демпферних виплат і підвищення акцизів на бензин і дизель. Зокрема, взнаки далися антиросійські санкції.

Дефіцит пального в Росії є наслідком її провальної податкової політики, переконаний експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев. Нестача пального спорадично виникає по всій країні. Про це пише Фокус у новій статті "Пуста бензоколонка. Чому в Росії нафтова криза та які вона матиме наслідки для агресора".

"Реформа під назвою "податковий маневр", яка реалізується впродовж останнього десятиліття, із корегуваннями, які постійно вносяться, не сприяють рівномірному насиченню внутрішнього ринку РФ нафтопродуктами. Ми постійно спостерігаємо провали цієї політики і в центральних регіонах, адже не секрет, що в Московській області час від часу відчувається нестача палива, і на півдні Росії, в національних регіонах ближче до Кавказу", — пояснив він.

Податкова політика в РФ зробила вигіднішим експорт нафти, аніж її реалізацію всередині країни

Нафтові компанії в РФ очікують двократного скорочення компенсацій на 30 мільярдів рублів за місяць і підвищення акцизів на бензин і дизель.

"За такого розподілу податків компаніям значно вигідніше нафтопродукти реалізовувати на експорт, а не продавати всередині РФ", — констатує Рябцев. Тому нафтові компанії намагаються наростити постачання продукції за кордон, що також формує дефіцит на внутрішньому ринку.

За словами Рябцева, ситуація, яка склалася в РФ, цілком природна за умов надмірної регуляції ринку, де є вертикально інтегровані нафтові компанії, "які не несуть жодних збитків від такої ситуації, бо їхній основний напрямок — експорт".

Зокрема, на пропозицію нафтопродуктів усередині країни тисне виведення на ремонт нафтопереробних заводів, а також перезавантаженість залізничних шляхів. Останнє пояснюється потребою переорієнтації експорту вугілля із західних напрямків на схід, а також перебудовою логістичних ланцюжків через антиросійські санкції. Європейські санкції призвели до того, що Росія стала нездатною забезпечити пальним своїх громадян.

Росія не має достатньо потужностей, щоб переробити видобуту нафту, яку відмовляється купувати Європа Фото: РИА Новости

"На російських нафтопереробних заводах немає нафти, яку вони своїми потужностями можуть переробити. Всі резервуари забиті "важкою" нафтою, яка нікому не потрібна, бо раніше її споживала Європа. Вона купувала "легшу" арабську чи американську, змішувала з російською Urals і отримувала продукт для переробки", — пояснює Дмитро Льоушкін, директор групи компаній PRIME.

Цей логістичний казус напряму пов’язаний із санкціями Європи. Аби розв'язати проблему, РФ може почати імпортувати чорне золото.

РФ потребує "легкої" нафти, щоб задовольнити внутрішній попит на пальне

"Єдине, що вони можуть зробити, — почати імпортувати паливо-мастильні матеріали з Ірану. Аж до такого смішного неподобства може дійти! Вони намагатимуться створити суміш для переробки на своїх заводах, приміром, із азербайджанською, яка легша, казахстанською", — резюмував директор групи компаній PRIME.

Нагадаємо, США запровадила санкції проти 11 фізичних і двох юридичних осіб із РФ. Під нові обмеження потрапили особи та компанії, причетні до викрадення українських дітей, серед них опинився дитячий центр "Артек" в окупованому Криму, а також мати Рамзана Кадирова Аймані та Фонд Ахмата Кадирова.

Як раніше писав Фокус, санкції змінюють глобальний ринок торгівлі нафтопродуктами. За словами Сергія Куюна, експерта з енергетичних питань, усе частіше в Європі й Україні опиняється нафтопродукт зі США, пальне з Перської затоки й Індії, яка, скуповуючи дешеву російську нафту, отримує на НПЗ продукт із низькою собівартістю й тому має довге логістичне плече.