Пообіцяли проблеми: у Росії придумали, як залишити іноземні банки в країні

У Росії дедалі частіше виникають випадки, коли міжнародні компанії згортають свій бізнес у країні через небажання потрапити під санкції. Однак у російському уряді вже попередили, що іноземним банкам не дадуть легко піти з фінансового ринку країни.

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Банки з іноземним капіталом, які захочуть згорнути свою діяльність у Росії, перед своїм відходом повинні будуть розморозити всі російські активи. Про це заявив заступник міністра фінансів РФ Олексій Моїсеєв, повідомляє агентство Reuters.

"Ми заявили свою позицію, і вона залишається незмінною — ми будемо жорстко відпускати іноземні банки, це буде залежати від рішення про розморожування російських активів", — сказав він.

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Відповідаючи на запитання про заявки на продаж активів, Моїсеєв сказав, що, наприклад, австрійський "Райффайзен банк" такого прохання російському уряду не озвучував.

Моїсеєв також розповів, що зараз урядова комісія вивчає заявку одного іноземного банку, який хоче продати свої активи і піти з ринку РФ.

Видання The Moscow Times пише, що можливість виходу з РФ розглядають:

"Райффайзен банк;

"ЮніКредит";

"Сітібанк".

У публікації сказано, що сумарні капітали цих фінансових установ перед початком великої війни становили 3,5 трлн рублів (27,5 млрд доларів). Росіяни тримали в цих банках вклади на суму майже в 1 трлн рублів (27,5 млрд доларів).

За інформацією ЦБ РФ, іноземці, які виїжджають, із березня 2022 року до березня 2023 року уклали приблизно 200 угод із продажу російських активів, із яких 20% — великі, вартістю від 100 млн доларів.

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Збитки іноземного бізнесу через списання активів і упущену вигоду, за даними Reuters, досягли 80 млрд доларів.

Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що західні компанії, які бажають піти з ринку РФ і продати свої активи, будуть змушені внести пряме пожертвування в казну РФ.

Водночас, згідно з дослідженням Єльського університету, низка відомих компаній, які зобов'язалися покинути Російську Федерацію після початку повномасштабної війни в Україні, досі працюють на території країни-агресора.