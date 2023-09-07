Через рік після оголошення: світовий тютюновий гігант закриває свій бізнес у Росії і Білорусі

Глобальний тютюновий концерн British American Tobacco (BAT) заявив, що остаточно залишає Росію і Білорусь і не матиме жодних фінансових вигод від поточних продажів на цих регіональних ринках.

Концерн офіційно уклав угоду про продаж російського і білоруського бізнесу відповідно до міжнародного і місцевого законодавства, так само як це вчинили інші відомі світові бренди. Про це повідомила пресслужба British American Tobacco.

"Покупцем є консорціум на чолі з членами керівництва "БАТ Росія", який після завершення буде повністю володіти обома підприємствами. Після завершення ці підприємства будуть відомі як ITMS Group", — зазначається у повідомленні.

У компанії підкреслили, що трансакцію буде завершено протягом наступного місяця, коли будуть виконані певні умови.

"Після завершення BAT більше не матиме присутності в Росії та Білорусі та не отримає фінансової вигоди від поточних продажів на цих ринках", — акцентували у пресрелізі компанії.

У березні 2022 року British American Tobacco повідомила, що продовжить продаж виробленої в Росії продукції, проте призупинить інвестиції в країну. Майже через рік компанія анонсувала повний вихід з російського ринку.

"Ми завершили перегляд нашої присутності в Росії. Контекст дуже складний, винятково швидко змінюється і нестабільний. Ми дійшли висновку, що володіння бізнесом BAT у Росії більше не є стійким у нинішніх умовах", — йшлося у повідомленні компанії рік тому.

British American Tobacco виробляє сигарети Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike та Ява, а також пристрій для нагрівання тютюну glo та стіки neo. Усі торгові марки залишаться у власності російського бізнесу.

Світові бренди і російсько-українська війна: що варто знати

На початку масштабної російської агресії проти України велика кількість західних компаній повідомляли одна за одною про вихід з російського ринку. Особливо активними були компанії лакшері-сегменту.

Значна кількість світових автовиробників теж відмовилася від співпраці з країною-терористом, що призвело до зупинки багатьох автозаводів на території РФ. Крім того, європейські водії-далекобійники теж наклали на російських колег своєрідні санкції — пробивали їм шини, не пускали на парковки тощо.

Проте не всі відомі світові бренди все ж таки не залишили свій бізнес у Росії та Білорусі і продовжують заробляти у цих регіонах, незважаючи на статус "спонсора країни-агресора". Так, у серпні цьогоріч до спонсорів війни додано дві великі світові компанії у тютюновій індустрії — Philip Morris International і Japan Tobacco International, а також відомі харчові корпорації PepsiCo і Mars і китайську групу компаній Alibaba Group Holding.