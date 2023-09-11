Деякі українці можуть вийти на пенсію у 55 років: що відомо

Розмір пенсійних виплат обчислюється на основі середньомісячного заробітку, отриманого перед закінченням роботи, та наявного стажу.

Деякі українські вчителі можуть вийти на пенсію у 55 років. Для цього необхідно мати певну кількість стажу. Про це повідомило видання "PRO Гроші".

Зазначили, що у 2023 році для виходу на пенсію у 55 років працівникам закладів освіти потрібно мати 29 років та шість місяців страхового стажу. Тоді як з 1 квітня 2024 року відбудеться підвищення вимог до стажу педагогів ще на пів року — 30 років.

Крім цього, вчителі можуть вийти на пенсію за вислугою років — у 60-річному віці. Розмір пенсійних виплат обчислюється на основі стажу та середньомісячного заробітку, отриманого перед закінченням роботи.

Розмір пенсійних виплат для вчителів

Розмір пенсії залежатиме від стажу та середньомісячного доходу. Чим вища була зарплатня у працівника освіти та чим більше стажу він мав — тим вища буде пенсія. Для обчислення розміру майбутньої пенсії можна скористатися пенсійним калькулятором.

Таким чином педагог, який вийшов на пенсію за вислугою років та мав щомісячну зарплатню у розмірі 14 500 гривень, зможе отримувати пенсійні виплати в розмірі 5 699 гривень.

Нагадаємо, перша заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак розповіла, що пенсіонери, які отримували виплати від Пенсійного фонду Російської Федерації, можуть мати проблеми з виплатою пенсій в Україні. Тому українці, які проживали в тимчасово окупованих регіонах або РФ, а потім переїхали на підконтрольну територію України повинні мати підтвердження про невиплату пенсій від РФ.

У Пенсійному фонді України зазначили, що пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності в період проходження служби, не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби. Тоді як розмір виплат по інвалідності залежить від причини інвалідності.