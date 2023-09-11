Під санкціями і без активів: російський дизайнер Лебедєв втратив усе майно в Україні

Дві квартири в Києві, якими володів російський дизайнер, тепер повністю належать державі. Майно планують продати або здавати в оренду, а виручені кошти віддавати до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Дві київські квартири дизайнера і російського пропагандиста Артемія Лебедєва, які Вищий антикорупційний суд у липні стягнув на користь України, віддають в управління Фонду держмайна (ФДМ). Про це повідомляє пресслужба держструктури.

Зазначається, що квартирами, площа яких становить 138,5 кв. м і 193,2 кв. м, володів особисто росіянин, а також опосередковано його бізнес-партнер Костянтин Моршньов.

Фонд держмайна збирається перереєструвати квартири, а потім приватизувати або здавати житло в оренду. Гроші від продажу або оренди квартир підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У пресслужбі Фонду також додають, що одночасно з конфіскацією активів російського пропагандиста, на користь держави було передано активи колаборантки Катерини Мартьянової. Вона є заступницею голови громадської палати так званої "донецької народної республіки". Яких саме активів позбавили зрадницю у пресслужбі не уточнюють.

Артемій Лебедєв

Він перебуває під санкціями з січня 2022 року, оскільки відкрито поширює антиукраїнську пропаганду та їздив на окуповані Росією українські території. Наприклад, у липні минулого він побував на руїнах заводу "Азовсталь", а також зробив селфі на даху окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Сам Артемій Лебідь є доволі відомим на пострадянському просторі дизайнером. Він арт-директор "Студії Артемія Лебедя", бізнесмен, популярний блогер у "ЖЖ".

До слова, відвідувати Україну Артемію Лебедєву СБУ заборонила ще в березні 2017 року. Свого часу він назвав "ідеальною" операцію РФ з окупації Криму.

Нагадаємо, 25 серпня пресслужба Міністерства економіки повідомила, що Україна залишить без майна голову окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо та його родину. Основні активи віддадуть Фонду державного майна. Частину майна можуть продати, а для решти підшукають керівників, які вестимуть подальшу діяльність.

Також нагадаємо, що 25 липня силовики склали підозру проросійському політику Євгену Мураєву. У СБУ розповіли, що він використовував всеукраїнські телеканали для поширення кремлівської пропаганди.