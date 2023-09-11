Роботодавці згодні: коли українцям чекати підвищення зарплат

Українські роботодавці вже будують плани на 2024 рік. Тим часом у Європейській бізнес асоціації дізналися, чи чекати українцям підвищення зарплат наступного року.

Підвищувати зарплату своїм співробітникам збираються близько 87% компаній, представлених на ринку праці. Заробляти більше українці почнуть уже 2024 року, повідомляє прес-служба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Зазначається, що згідно з проведеним опитуванням, 46% роботодавців роздумують над тим, щоб збільшити зарплати своїм співробітникам на 10%, а 41% — від 10% до 20%.

Керівництво лише 1% компаній зізналися, що збираються скорочувати зарплати. Також 12% роботодавців планують не змінювати рівень зарплат наступного року.

"Бізнес поступово відновлюється, починає інвестувати та будувати плани. Це означає, що вірить у краще майбутнє України та нашу перемогу. Водночас ми бачимо запит на реформи, які вже відверто перезріли — дієву боротьбу з корупцією, судову реформу, захист прав інвесторів. Це наше зобов'язання на шляху до ЄС, це наша відповідальність перед прозорим бізнесом, який зберігає відданість Україні в найважчі часи", — зазначила виконавча директорка ЕВА Анна Дерев'янко.

Керівництво лише 1% компаній зізналися, що збираються скорочувати зарплати Фото: Європейська бізнес асоціація 12% директорів компаній, імовірно, скоротять штат у 2024 році Фото: Європейська бізнес асоціація

Наймати на роботу нових людей наступного року планують два з п'яти директорів компаній. Примітно, що торік, як зазначають у ЕВА, цей показник був удвічі меншим. Водночас, близько половини компаній, а саме 48% не хочуть розширювати або скорочувати офіс, тоді як 12% збираються таки скоротити штат.

Що відбувається із зарплатами зараз

У Макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за вересень 2023 року зазначено, що зарплати громадян у приватному секторі зростають, але відбувається це несистемно і часто підвищення оплати праці не перекриває інфляцію.

Водночас в Україні зростав попит на робочу силу, але в умовах складнощів із пошуком кваліфікованих працівників та обмеженої пропозиції робочої сили, роботодавці не могли більш активно збільшувати номінальні зарплати.

"Через значну невизначеність ситуація з доходами від оплати праці залишається складною", — йдеться в документі.

Раніше Фокус розповідав, що відбувається із зарплатами під час повномасштабної війни в експортоорієнтованому українському IT-секторі. Також нагадаємо, якої суми недорахувався український бюджет через російський енергетичний тероризм.