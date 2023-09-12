Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна: в Україні відреагували

Український прем'єр Денис Шмигаль заявив про намір звернутися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ.

Польща не відкриє кордон для ввезення українського зерна. Про це написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter 12 вересня.

За словами глави польського уряду, обмежувальні заходи щодо зерна з України покликані захистити польських фермерів.

"Ми не відкриємо кордони для українського зерна! Ембарго залишається!" — завив Моравецький.

Ембарго Польщі на українське зерно: реакція Києва

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Twitter, що наша країна не має наміру завдавати шкоди польському сільському господарству. Крім того, Україна виконує свої зобов'язання як за Угодою про асоціацію з Євросоюзом, так і за правом Світової організації торгівлі (СОТ).

"Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин!" — підкреслив український прем'єр.

Денис Шмигаль також заявив, що Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.

За словами прем'єр-міністра України, у згаданій ситуації було порушено торговельне право "в інтересах передвиборчого політичного популізму".

Нагадаємо, 1 вересня заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква попередив, що Україна збирається оскаржити продовження заборони на імпорт українського зерна, яку запровадили в п'яти країнах Євросоюзу.

Польські ЗМІ 6 вересня також повідомили, що українським депутатам тимчасово заборонили виїзд до Польщі на тлі ембарго на імпорт зерна з України. За даними журналістів, група українських депутатів, які мали намір відвідати Економічний форум у польському місті Карпач, не змогли в'їхати до Польщі.