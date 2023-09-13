"Кошти доведеться позичати": у Раді пропонують збільшити витрати на оборону на 303 мільярди

У парламенті розглянуть законопроєкт про перегляд держбюджету. Згідно з ним витрати зростуть на 317 млрд гривень, майже 299 з яких — наразі відсутні в українській скарбниці.

Верховна Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроєкт про перегляд державного бюджету на 2023 рік. Деталями 12 вересня поділилась у соцмережах народна депутатка та голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Загалом видатки зростуть на 317 млрд гривень, з яких майже 303 млрд гривень пропонується спрямувати на потреби оборони", — заявила вона.

З її слів, уряд хоче направити додаткові:

195,7 млрд гривень — на Збройні сили (ЗСУ);

39,7 млрд гривень — на Національну гвардію;

20,4 млрд гривень — на Державну прикордонну службу (ДПСУ);

19 млрд гривень — на Національну поліцію;

13,2 млрд гривень — на закупівлі та модернізацію військової техніки, озброєння ЗСУ;

4,4 млрд гривень — Мінстратегпрому на виробництво зброї та боєприпасів в Україні;

4,2 млрд гривень — на Службу безпеки (СБУ);

2,5 млрд гривень — на Головне управління розвідки (ГУР МО);

2,1 млрд гривень — на Державну спеціальну службу транспорту Міноборони;

570,2 млн гривень — Держспецзв'язку;

500,7 млн гривень — на Службу зовнішньої розвідки (СЗР);

230,5 млн гривень — на Управління державної охорони (УДО);

151 млн гривень — на винагороди курсантам системи Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Кошти будуть спрямовуватись в кожному відомстві на зарплати, грошові винагороди, військову та спеціальну техніку", — пояснила Підласа.

Також у Раді пропонують збільшити видатки на:

16,5 млрд гривень — на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

5,97 млрд гривень — на "швидке відновлення" (грант Європейського Союзу);

1,2 млрд гривень — на Міністерство закордонних справ (МЗС), зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти РФ в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права;

552,8 млн гривень — на видання шкільних підручників для 5 і 6 класів.

Очільниця Комітету ВР з питань бюджету пояснила, що уряд прагне скоротити інші видатки на 11,4 млрд гривень. Зокрема, це можливо завдяки зменшенню витрат на обслуговування державного боргу на 10,7 млрд гривень. Окрім того, парламент заощадив цьогоріч 30 мільйонів на "зарплаті" Національному депозитарію України (НДУ).

"Парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що таке збільшення буде підтримано народними депутатами. Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати — майже 299 млрд гривень, з яких близько 208 млрд гривень — на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів", — зазначила Підласа.

Нагадаємо, витрати на видання шкільних підручників для 5 та 6 класів зумовлені дефіцитом. Як пояснив міністр освіти й науки Оксен Лісовий, у 2022 році кошти, виділені на друк книжок, були витрачені на оборону країни. Через це частина дітей була змушена навчатись без підручників.

Також у ЗМІ повідомляли про зріст зарплат та пенсій в Україні у найближчі три роки. За прогнозами, у 2024 році ВВП збільшиться на 5%, а середня зарплата того ж року складатиме майже 22 тисячі гривень.