Житло для переселенців: хто з українців отримає нові будинки в подарунок (фото)

Будівництво нових будинків уже стартувало, також в уряді визначилися, хто саме з переселенців отримає житло.

Через повномасштабну війну без житла залишилися тисячі українців. Хтось із переселенців зумів знайти собі новий притулок, а хтось досі змушений жити в гуртожитках. Тим часом в Україні почалося будівництво 14 будинків, у яких зможуть постійно жити вимушені переселенці. Про це 13 вересня повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, роботи ініціював Фонд Олени Зеленської "Адреса дитинства". Житло побудують для прийомних сімей вимушених переселенців, які виховують від п'яти дітей.

"Будинки для прийомних сімей — це значна підтримка для тих, хто бере на себе відповідальність і приймає в сім'ю дітей. Ми хочемо, щоб допомога таким сім'ям не була формальною. І саме будівництво таких будинків є одним із ключових напрямків роботи для нашої команди теж", — розповіла чиновниця.

Загальна площа кожного будинку буде 285,5 квадратних метрів. Фото: Оксана Жолнович/Telegram

Загальна площа кожного будинку буде 285,5 квадратних метрів. Також буде встановлено підземне модульне модульне бетонне укриття з металевими вибухостійкими дверима. Ці будинки будуть:

інклюзивними;

енергоефективними;

мебльованими;

облаштованими побутовою технікою.

Житло для переселенців у Житомирі

У цьому місті збираються збудувати одразу чотири багатоповерхові будинки. Роботи профінансує Європейська комісія в рамках програми "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і відновлення звільнених міст в Україні".

У нових квартирах будуть базові меблі та побутова техніка. Загалом переселенцям видадуть майже 110 квартир, куди зможуть в'їхати понад чотири сотні переселенців. В експлуатацію житло обіцяють ввести вже 2024 року, а на будівельні роботи виділено 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, 2022 року в офісі Президента заявили про плани за пів року збудувати п'ятиповерхові будинки в 16 областях, у яких зможуть жити вимушені переселенці. План будівництва житла розробляли спільно з відомими архітектурними бюро.

Також в ОП планували викуповувати квартири у забудовників у житлових комплексах, які ще не введено в експлуатацію, і віддавати це житло переселенцям.

Також нагадаємо, що в Україні запустили програму компенсації за пошкоджене житло "еВідновлення". Так, державну грошову допомогу виділяють для дрібного або некапітального ремонту житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.