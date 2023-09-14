Індексація пенсій і зарплати: Зеленський розповів, що зміниться у 2024 році

За словами глави держави, індексація пенсійних виплат може відбутися вже навесні 2024 року, як і передбачено законодавством. Зростання мінімальної зарплати також очікується в першому півріччі.

Індексація пенсійних виплат і перегляд розміру мінімальної зарплати у 2024 році мають відбутися. Уряд працює над відповідними планами. Про це 13 вересня сказав президент Володимир Зеленський.

Основу для підвищення готує Кабмін України на чолі з Денисом Шмигалем. З ним і міністром фінансів Сергієм Марченком Зеленський напередодні провів нараду щодо державного бюджету на наступний рік.

"Окреслив основні параметри — те, що має бути пріоритетами в бюджеті держави", — сказав він.

За словами президента, згідно з планом, індексація пенсій може відбутися вже в березні 2024 року, як і передбачено законом. Крім того, у першому півріччі в Україні може зрости мінімальна зарплата.

"Я доручив прем'єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату. І, звісно, буде суттєва індексація пенсій — плануємо на березень, як це і передбачено законом", — наголосив глава держави.

Як зміниться мінімальна зарплата

У Міністерстві фінансів розраховують, що в січні мінімальна зарплата зросте із 6,7 тисячі до 7,1 тисячі гривень, а в липні — до 8 тисяч. У 2025 році мінімалка має зрости ще на 370 грн гривень, а у 2026 році становитиме вже 8 956 гривень. Крім того, в Україні переглянуть прожитковий мінімум, від якого залежать аліменти, пенсії, субсидії та інші виплати населенню.

Що стосується пенсій, то розмір виплат, як очікується, збільшуватиметься до 2026 року. Наприклад:

у 2024 році пенсія збільшиться з 2093 до 2 361 гривні;

у 2025 році — до 2 573 гривень;

у 2026 році — до 2 774 гривень.

Тим часом на ринку праці в Україні поступово збільшується кількість вакансій: у серпні роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи, що на 10% більше порівняно з липнем.

Найбільший приріст вакансій зафіксовано:

у "сфері обслуговування" — +11% (19 449 вакансій);

"логістика, склад, ЗЕД" — +9%, (10 179 вакансій);

"готельно-ресторанний бізнес, туризм" — +14% (10 861 вакансій).

Нагадаємо, глава Мінфіну Сергій Марченко заявляв, що у 2024 році Україні необхідні 12-14 млрд доларів допомоги від США. Це зумовлено витратами з бюджету на ведення війни.

Також днями стало відомо, що багато українських роботодавців готові підвищувати зарплати своїм співробітникам у 2024 році.