У Раді хочуть змінити призначення пенсій військовим: експерти назвали ризики

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік підстав для виходу військовослужбовців на пенсію за вислугою та прискорити процес набору пільгового стажу. Це додасть відсотки від грошового забезпечення, яке військові отримуватимуть на пенсії, та можливість раніше вийти на заслужений відпочинок.

Зареєстрований у Раді законопроєкт №9680 пропонує змінити пільгові умови зарахування періоду служби для призначення пенсій за вислугою. Так, один місяць участі у бойових діях у воєнний час пропонують зараховувати не за три, а за чотири місяці. Про це пише Фокус у новій статті "Пенсії для військових. Як в Україні планують збільшити виплати захисникам".

Крім того, законопроєкт авторства Олексія Гончаренка пропонує інші пільгові умови зарахування вислуги років військовослужбовцям всіх військових формувань та іншим особам, які мають право на пенсію за ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" у період дії воєнного стану:

при виконанні обов’язків служби під час дії воєнного стану (особливого періоду) — один місяць служби за два місяці;

під час дії воєнного стану (особливого періоду) — один місяць служби за два місяці; під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони , відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів — один місяць служби за три;

, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів — один місяць служби за три; час перебування у полоні — один місяць служби за п’ять;

— один місяць служби за п’ять; час перебування в полоні, якщо особа потрапила у полон внаслідок поранень, контузії чи інших ушкоджень здоров'я одержаних під час бойових дій, або стала особою з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час перебування у полоні — один місяць служби за шість.

У разі ухвалення законопроекту, зросте кількість відсотків до суми пенсії військового від грошового забезпечення

"Перебуваючи безпосередньо у військових підрозділах та несення цілодобово військової служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців, а також потенційно до соціальної напруги між тими, хто служив і служить з одного боку — й тими, хто не служив і не служить, з іншого", — наголосив автор ініціативи.

Які ризики приховує новий законопроєкт №9680

Призначення пенсій за вислугу років військовослужбовцям здійснюється на таких умовах:

особам, які мають вислугу 20 років і більше – 50% свого грошового забезпечення (+3% за кожний додатковий рік);

особам, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців припадає на службу – 50% і за кожний повний рік стажу понад 25 років – + 1% від сум грошового забезпечення.

За словами адвоката Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, ініціатива додасть кількість відсотків до суми пенсії від грошового забезпечення та можливість військовослужбовцю раніше вийти на пенсію. Разом з тим, нововведення ніяк не стосуватимуться тих, хто вже отримує виплати. Утім у ньому закладена певна дискримінація щодо тих, хто проходив службу до набрання цим законом сили.

Законопроєкт нічого не змінює для тих військових, які вже вийшли на заслужений відпочинок.

"На тих осіб, які служать та звільнились до набрання законом сили, чи проходили службу у місцях, які по цьому закону дають право на зарахування періодів служби у пільговому періоді, але вже не проходять службу, закон свою силу не поширює", — пояснила Воронкова.

Юристи також побоюються, що документ, у разі ухвалення, може підштовхнути військовослужбовців до зловживань.

Є ризик, що недобросовісні військові шукатимуть лазівки, щоб отримати пільги, передбачені в документі

"Недобросовісні військовослужбовці будуть шукати різні незаконні шляхи задля отримання документів, на підставі яких і застосуватимуться вищезазначені пільги", — припускає Анастасія Цибулько, юристка GRACERS.

Нагадаємо, діти та родичі зниклого безвісти військового мають право на пенсію, незалежно від страхового стажу годувальника. Зокрема, це діти віком до 18 років, діти, що навчаються, і діти-сироти — до 23 років, а також старші громадяни з інвалідністю, які отримали інвалідність до досягнення 18-річного віку.

Також Фокус писав, що в українських пенсіонерів можуть забрати від 20 до 50% розміру виплати. Зокрема, таку санкцію можуть застосувати до українців, які не сплачують аліменти й не відшкодовують збитки від розкрадання майна підприємств.