Понад 12 тисяч гривень: скільки українцям достатньо для нормального життя, — дослідження

Згідно з опитуванням, 43,5% респондентів зізналися, що їхні нинішні доходи значно нижчі за зазначену суму.

У 2023 році фінансові очікування українців почали змінюватися. Так, зараз для більш-менш нормального життя українцям потрібно 12 750 гривень. Так, згідно з даними Соціологічного моніторингу "Українське суспільство", який провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України, саме такої суми, на думку більшості громадян, вистачить для життя одній людині на місяць. Про це пише Фокус у своїй новій статті"Доходи більші, витрати теж. Як заробляють українці та чи зростатимуть зарплати".

Примітно те, що опитування показало, що 43,5% респондентів зізналися, що їхні нинішні доходи значно нижчі за зазначену суму, 25,8% — дещо нижчі.

Більшість українців вважають, що достатній рівень доходу на місяць — 12 750 гривень Фото: Інститут соціології НАН України

Кожен четвертий-п'ятий респондент (21,9%) сказав, що заробляє приблизно стільки, скільки потрібно, а 8,9% — ті, доходи яких перевищують зазначену суму. Цікаво й те, що в грудні минулого року і в листопаді 2021 року українці говорили, що для нормального життя одній людині вистачило б і 10 тисяч гривень.

Хто з українців заробляє достатньо

За даними кадрового порталу work.ua, стабільно багато заробляють:

айтішники — залежно від напряму їм платять від 27,2 до 80 тисяч гривень;

водії-міжнародники — 42,5 тисячі гривень;

ріелтори — 35 тисяч гривень;

автоелектрики, автомеханіки, бурильники, головні інженери — 30 тисяч гривень.

А ось серед найменш оплачуваних посад із зарплатою від 6,7 тисячі гривень до 11 тисяч виявилися:

консьєрж;

санітар:

прибиральник;

посудомийник;

асистент ветеринарного лікаря;

працівник лінії роздачі.

Тим часом рівень середньої зарплати в Україні за підсумками серпня зріс до 17,5 тисяч гривень. Найбільше зарплата зросла в трьох регіонах:

у Київській;

у Львівській;

в Одеській областях;

Зазначимо, що у 2023 році мінімальна зарплата українців залишається на рівні 6 700 гривень. Але вже наступного року ситуація має кардинально змінитися: Кабінет міністрів затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік, у якому зазначено, що прожитковий мінімум із 1 січня збільшиться до 2 920 гривень, а мінімальна зарплата — до 7 100 гривень. При чому у квітні мінімальну зарплату підвищать ще раз — до 8 тисяч гривень.

Нагадаємо також, що в наступні три роки валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 5-7,5%. Незважаючи на інфляцію в Україні, за прогнозами, виплати громадянам збільшуватимуться. Завдяки цьому вже 2026 року рівень середніх зарплат підвищиться до 30 тисяч гривень.