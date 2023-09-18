Надбавка в кілька тисяч: як зміниться середня зарплата українців у 2024 році

В Україні середня зарплата повільно, але зростає. Тим часом у Кабінеті міністрів спрогнозували, як збільшаться виплати українців уже 2024 року.

У 2024 році розмір середньої зарплати в Україні зросте з 18 118 до 21 852 гривень. У реальному вимірі зарплата зросте на 6%, ідеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету України на наступний рік.

У 2024 році очікується зростання споживання домогосподарств, чому сприятиме збільшення середньомісячної заробітної плати як у номінальному — до 21 852 грн, так і в реальному вимірі — на 6%. Додатковим чинником відновлення споживчого попиту виступатиме зменшення рівня безробіття у 2024 році — з 18,8% у 2023 році до 13,4%", — йдеться в документі.

Також у проєкті державного бюджету передбачили видатки на встановлення мінімальної зарплати:

з 1 січня 2024 року — 7 100 гривень;

з 1 квітня 2024 року — 8 тисяч гривень.

Окрім цього, у перший день нового року оплата праці державних службовців відбуватиметься на основі класифікації посад державної служби, яка зокрема передбачатиме грейдову систему посадових окладів. Розмір мінімального грейду буде встановлено на рівні мінімальної заробітної плати.

Зазначимо, що проєкт державного бюджету України на наступний рік було затверджено Кабінетом міністрів 15 вересня 2023 року. Документ ще має затвердити Верховна Рада.

Раніше Фокус писав, що протягом найближчих трьох років валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 5-7,5%. Незважаючи на інфляцію в Україні, прогнозується, що зарплати українців будуть поступово збільшуватися, і до 2026 року досягнуть показника в 30 тисяч гривень.

Додамо також, що проєкт держбюджету на 2024 рік передбачає власні доходи загального фонду бюджету на суму 1,560 мільярда гривень, а також видатки загального фонду на суму 3,108 мільярда гривень. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ключовий акцент цього проєкту — оборона та безпека.