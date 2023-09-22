Поспіх ні до чого: Кабмін переніс створення реєстру олігархів

Реєстр олігархів, як ідеться в постанові, почне функціонувати через три місяці після того, як в Україні офіційно скасують воєнний стан.

На тлі триваючої повномасштабної війни з Росією український уряд вирішив подовжити термін виконання плану з боротьби з особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Таким чином, формування реєстру українських олігархів переноситься. Інформація про це є в розпорядженні Кабміну України №827-р.

Так, в урядовому документі зазначено, що реєстр олігархів почне функціонувати через три місяці після того, як в Україні офіційно скасують воєнний стан. Раніше планувалося, що цей реєстр запрацює за три місяці з дня опублікування висновку Венеціанської комісії до закону про олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні поданий президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам нацбезпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Одна з цілей закону — люди, які не хочуть опинитися в реєстрі, не повинні підпадати під частину критеріїв, якими визначається статус олігарха. Загалом їх чотири:

розмір активів;

наявність серед них монополій;

участь у політиці;

вплив на ЗМІ.

Влітку 2022 року закон про олігархів підтримав Європейський союз і вніс це до списку умов кандидатства України. Тож для імплементації закону довелося чекати на висновки Венеціанської комісії. Уже на початку червня 2023 року Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) попросила Україну не поспішати ухвалювати закон про олігархів і дочекатися закінчення війни з РФ.

Нагадаємо, що через "антиолігархічний" закон акції своїх телеканалів продав п'ятий президент України, народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Трохи раніше про вихід своєї інвестиційної компанії SCM із медійного бізнесу з цієї ж причини оголосив один із найбагатших людей України Рінат Ахметов.