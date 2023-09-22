Стоп транзит: у "Нафтогазі" висловилися про подальшу співпрацю з Росією

За словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, українська компанія не отримувала абсолютно ніяких дивідендів від Росії за те, що організовувала транзит палива в Європу. Ба більше, РФ постійно порушує умови договору.

Найбільша українська нафтогазова компанія НАК "Нафтогаз України" не буде продовжувати контракт на транзит російського газу територією України, дія якого спливає 2024 року. Про це сказав в інтерв'ю енергетичному консалтинговому агентству ICIS глава компанії "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

При цьому він не виключає, що Україні доведеться враховувати і потреби Європи в поставках газу. Як пояснив Олексій Чернишов, у "Нафтогазу", як в організатора транзиту, немає жодного зиску в рамках наявних домовленостей із РФ, оскільки Москва постачає набагато менше газу, ніж повинна за контрактними зобов'язаннями.

"Ми не добиваємося продовження цього контракту, і це чітка заява. Ми не прагнемо продовжити його просто зараз, поки Україна перебуває у стані війни з Росією. Ми обслуговуємо цей транзит тільки як послугу нашим партнерам по ЄС, щоб не позбавляти їх основних потреб у газі взимку", — сказав глава "Нафтогазу".

Він також додав, що якщо європейські компанії захочуть, щоб транзит російського газу тривав, навіть незважаючи на те, що Євросоюз уже озвучив дату поетапної відмови від російського газу 2027 року, "Нафтогаз" проситиме знайти рішення, зокрема й щодо нинішньої відмови "Газпрому" платити згідно з наявними договорами.

Зазначимо, що 6 липня 2023 року голова правління Газпрому Олексій Міллер пригрозив "Нафтогазу" санкціями, оскільки українська компанія поскаржилася на російську в арбітражні суди. Росіянин натякнув, що Кремль накладе вето на будь-які операції між компаніями. Під забороною, зокрема, опиниться і газовий транзит територією України.

До слова, ще з минулого травня Україна не здійснює транзит газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка". Винна в цьому сама Росія, оскільки її військові окупували станцію. При цьому перевести обсяги на ГВС "Суджа" в Москві навідріз відмовилася і припинили транзит газу через Польщу трубопроводом Ямал — Європа.

Влітку цього року єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон запевнила, що Європі нема чого боятися, якщо російський монополіст "Газпром" таки наважиться повністю зупинити транзит газу через Україну.

"Останні півтора року ми готувалися і розробили таку стратегію, яка допоможе нам пережити зиму зовсім без російського газу, якщо це буде потрібно", — сказала вона.