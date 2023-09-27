Пільг більше не буде: у Чехії змінюють деякі правила для українських біженців

Восени 2023 року на деяких українських біженців чекають зміни. Так, наприклад, у Празі для більшості громадян скасують безкоштовний проїзд.

Українські біженці в Празі вже у 2023 році втратять право на пільговий проїзд у громадському транспорті міста. Уже з 1 жовтня всі громадяни України, які приїхали до столиці Чехії після початку повномасштабної війни, купуватимуть проїзні квитки за стандартними цінами, повідомляє видання Proukrainu.blesk.cz.

Скільки коштує проїзд у Празі

Українські біженці та мешканці Праги можуть купувати проїзні на 30, 90 або 365 днів. Вартість залежить від того, який саме проїзний ви оберете:

проїзний на місяць коштує — 550 чеських крон (885 гривень);

проїзний на квартал — 1 480 чеських крон (2383 гривень);

проїзний на рік — 3 650 чеських крон (5 877 гривень).

Водночас у Празі діє низка пільг на проїзд для людей вразливих категорій. Цими пільгами досі можуть користуватися українці з тимчасовим захистом. Наприклад:

безкоштовний проїзд у громадському транспорті передбачено для дітей до 6 років у супроводі старшого;

діти від 6 до 15 років можуть безоплатно їздити в Празі та користуватися 50% знижкою на проїзд у регіоні;

діти від 15 до 18 років і студенти від 18 до 26 років мають право на пільговий проїзд у Празі та 50% знижку на проїзд у регіоні;

для пенсіонерів від 60 до 65 років діє пільговий проїзд у транспорті Праги;

для пенсіонерів від 65 років — безкоштовний проїзд у Празі, знижка 50% у регіоні.

люди з інвалідністю можуть їздити безплатно в громадському транспорті столиці, крім поїздів. А на проїзд у регіоні діє знижка 75%.

Також пільги на транспорт отримують люди в скрутному матеріальному становищі, але під цю категорію українці з тимчасовим захистом не підпадають.

Фінансова допомога українцям у Чехії

Українським біженцям, які зараз живуть у Чехії, міжнародна організації Unicef щомісяця виплачуватиме 6 600 крон (10 тисяч гривень) фінансової допомоги. Сама програма розрахована на дітей з інвалідністю, а вимоги до претендентів такі:

батьки і дитина мають бути громадянами України;

вік дитини до 17 років;

офіційний статус біженця в Чехії у дитини та опікунів;

проживання на території Чехії на момент подання заяви;

спільне проживання заявника і дитини з інвалідністю.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Польща може скоротити обсяг допомоги для біженців з України у 2024 році. Також Фокус вивчав, як погіршення демографічної ситуації в Україні через виїзд мільйонів громадян за кордон впливатиме на економіку, пенсійну систему і ринок праці.