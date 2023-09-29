Заборона на імпорт українського зерна: у Польщі натякнули, що допоможе вирішити проблему

У Варшаві поки що не збираються знімати обмеження з української агропродукції, але чекають, що Україна відкличе свій позов до Світової організації торгівлі.

У Польщі вирішили не підтримувати ініціативу щодо імпортного українського зерна, яка передбачала, що саме Польща та Європейський Союз вирішуватимуть видавати чи ні експортні ліцензії. Про це повідомило 28 вересня польське видання Dziennik.pl.

Так, за словами представника уряду Польщі Пьотра Мюллера, у Варшаві вважають, що українська позиція щодо врегулювання зернової кризи є неприйнятною. Тому ембарго на імпорт української агропродукції буде збережено.

Обмеження скасують, щойно польська влада зрозуміє, що співпраця з Україною не впливає негативно на сільськогосподарський ринок. Мюллер зазначив, що "навряд чи це станеться в найближчому майбутньому".

Водночас запропонований українським урядом механізм верифікації та узгодження чотирьох груп аграрного експорту для розв'язання зернової кризи, Польщі не підходить. Хоча ще 27 вересня міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус говорив, що Польща позитивно сприймає пропозицію України щодо ліцензування сільськогосподарської продукції.

"Фактично Україна хоче, щоб ці товари можна було ввозити в ліцензійному порядку, але без встановлення чітких обмежень. Це може знову дестабілізувати наш ринок", — пояснив він.

При цьому він підкреслив, що полякам дуже не подобається, що Україна паралельно зі спробами домовитися і розв'язати питання з поставками зерна, подає позов до Світової організації торгівлі.

За словами Пьотра Мюллера, скасування позову Україною стало б хорошим жестом і сигналом, що "Україна хоче говорити як партнери, а не процедурно".

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що у відповідь на заборону імпорту своєї сільськогосподарської продукції, Україна збирається подати позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини. Про це в інтерв'ю виданню Politico повідомив заступник міністра економіки і торгівлі — торговий представник України Тарас Качка. Матеріали вивчатиме Світова організація торгівлі.

А вже 18 вересня Угорщина, Польща і Словаччина відповіли Україні на погрози поскаржитися до Світової організації торгівлі (СОТ) через обмеження на ввезення зерна. Ці країни вирішили більше не брати участі в роботі координаційної платформи Єврокомісії щодо зернової проблеми.