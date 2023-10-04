НБУ змінив валютну політику: експерти сказали, якого курсу чекати до кінця року

З 3 жовтня Нацбанк перейшов до керованої гнучкості обмінного курсу. Фокус запитав у фінансових експертів, якого курсу долара в Україні чекати до кінця року.

Нацбанк з 3 жовтня впровадив керовану гнучкість обмінного курсу. Щоб прогнозувати вплив на курс, важливо зрозуміти, як виглядатиме це рішення на практиці — скільки в ньому буде "керованості", а скільки "гнучкості". Про це пише Фокус у новій статті "Долар подорожчає. Як рішення НБУ перейти до гнучкого курсу вплине на ціну валют".

Робити прогнози щодо курсу долара в Україні зараз складно, кажуть банкіри.

"Логіка, яку заклав до "керованої гнучкості обмінного курсу" Національний банк, дає забагато простору для оцінки впливу. Адже чіткого розуміння фактичного обсягу інтервенцій для покриття так званого структурного дефіциту валюти, які буде здійснювати на регулярній основі НБУ, немає. Також невідомо, які саме позначки курсу регулятор вважатиме надмірними", — зазначає директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько і додає: на етапі запровадження режиму керованої гнучкості регулятору вкрай важливо продемонструвати саме "керованість", щоб заспокоїти учасників валютного ринку та простих українців.

4 жовтня НБУ девальвував гривню на 2 копійки Фото: Getty Images

"Була зустріч керівництва НБУ з експертами. За результатами розмови я ще раз пересвідчився, що Нацбанк не планує відпускати курс. Золотовалютних резервів, інструментів та впевненості достатньо. В новій курсовій політиці в найближчі місяці буде мало гнучкості, і багато керованості", — зауважив президент інвестиційної компанії "Універ" Тарас Козак.

Готівковий валютний ринок вже відреагував на рішення НБУ — в середині дня 3 жовтня вартість долару зросла до рівня 38,4-38,5 грн/долар, додала банкір. 4 жовтня НБУ встановив курс гривні щодо долара на рівні 36,5901 грн за долар. Тобто гривня подешевшала на 0,0215 грн. У той же час курс долара на "чорному ринку" станом на 9:15 4 жовтня становив 38,1 — 38,37 грн/дол., тоді як 2 жовтня, до введення в дію рішення НБУ, долар на ньому коштував 38,07 – 38,11 грн.

"Поки йдеться все ж суто про психологічний вплив: багато українців реагують на зміни, що супроводжуються терміном "гнучкість", — каже Анна Золотько.

Проте в подальшому амплітуда курсових коливань зростатиме. "На довгостроковому проміжку я не виключаю й більш-менш тривалих періодів помірної девальвації. Та зважаючи на той факт, що стратегічно регулятор має намір утримувати високий попит на гривневі активи, тобто, фактично, строкові депозити в гривні, дуже значних коливань, якими експерти лякали українців протягом останніх місяців, чекати не варто. Адже значна курсова турбулентність може дуже швидко підсилити девальваційні очікування у суспільстві. Відтак частина українців замість відкриття депозиту в гривні може спрямувати свої заощадження на купівлю іноземної валюти чи товарів, провокуючи інфляцію", — пояснили в Юнекс Банку.

За кілька місяців цілком ймовірно, що долар коштувавтиме 39,5 грн, каже експерт

На думку Тараса Козака, готівковий курс долара до кінця року коливатиметься близько 38 грн/дол.

Проте деякі експерти не розділяють таких спокійних прогнозів. У найближчі місяці висока ймовірність, що курс долара дійде до позначки 39,5 грн/дол, каже директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Оскільки НБУ має намір утримувати високий попит на гривневі активи, він не допустить сильної девальвації національної валюти

"На горизонті одного року курсовий орієнтир знаходиться на рівні 41 грн/дол, про що були певні натяки від Міністерства фінансів, бо бюджет на 2024 рік побудований на прогнозі середнього курсу 41,4 грн/дол.", — додав він.

Нагадаємо, НБУ з липня 2022-го зафіксував офіційний курс на рівні 36,6 грн за долар. З початку 2023 року Нацбанк, щоб утримати баланс на валютному ринку, продав 19,267 мільярда доларів.

Також Фокус писав, що рішення НБУ про зміну режиму не було неочікуваним. Регулятор готував фінансовий ринок, поступово знімаючи частину адміністративних обмежень на валютному ринку та провівши додаткову роботу з нагляду за сферою готівкового обігу валюти.