Майже як до війни: Україна різко наростила експорт м'яса за кордон

Як пояснив заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, у виробників м'яса ще є передумови для ефективного розвитку галузі та реалізації експортного потенціалу.

Українським виробникам м'яса навіть в умовах війни та економічного спаду вдалося зберегти потужності для зростання галузі. Це позначається і на експорті: за дев'ять місяців 2023 року Україна на 10% збільшила експорт м'яса. Як повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, виробники вже відправили за кордон 350 тисяч тонн м'яса, а показники експорту наближаються до довоєнного 2021 року.

"Якщо вдасться зберегти темпи, то за підсумками цього року ми на 95% вийдемо до довоєнного рівня. З урахуванням усіх обставин це дуже хороший результат", — сказав він.

За його словами, Україна торгує трьома видами м'яса:

птицею;

яловичиною;

свининою.

"Останнє — більш нішевий напрямок, експортується буквально менше 1%. Яловичина — приблизно 5-6%, а понад 90% нашого експорту — це м'ясо птиці", — пояснив Висоцький.

Географія експорту, як зазначив заступник міністра, досить широка, оскільки українське м'ясо високої якості. Індикатор цього — експорт продукції до країн Європейського Союзу.

"Через війну експортерам, звісно, довелося переорієнтуватися, адже частина продукції транспортувалася через морські порти. Але оскільки вартість тонни м'яса є значно вищою за тонну зерна, то зміна логістики не настільки позначилася на експорті цієї продукції", — наголосив Тарас Висоцький.

М'ясо на експорт: хто купує українську продукцію

Згідно з митною статистикою, найчастіше українське м'ясо купують такі країни, як:

Нідерланди;

Саудівська Аравія;

Словаччина.

Причому заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький також зазначав, що м'ясо українського виробництва досить активно купують на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та Африці.

Раніше Фокус розбирався, скільки грошей витрачають на продукти українці, а скільки — жителі Євросоюзу і США. Також нагадаємо, що Фокус у своєму огляді "Дорога їжа. Чи буде в Україні дорожчати м'ясо і гречка та що впливає на ціни" аналізував, яким має бути показник інфляції цього року.