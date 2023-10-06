Рахують гроші: хто з українських банків отримав найбільший прибуток у 2023 році

Одразу 55 українських банків із 64 нині діючих отримали прибуток на суму 95,22 мільярда гривень, а дев'ять банків показали збитки в розмірі 0,15 мільярда гривень.

Українські банки продовжують працювати в умовах повномасштабної війни з Росією і навіть заробляти. Так, за вісім місяців 2023 року фінансові установи заплатили 17 мільярдів гривень податку на прибуток. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Найприбутковішим банком в Україні виявився державний "ПриватБанк", який отримав прибуток у сумі 39,21 мільярда гривень. На другому місці ще один держбанк — "Ощадбанк", прибуток якого склав 9,48 мільярда гривень.

Найприбутковіші банки за підсумками восьми місяців 2023 року:

"ПриватБанк" — 39,21 мільярда гривень;

"Ощадбанк" — 9,48 мільярда гривень;

"Сенс Банк — 5,44 мільярда гривень;

"Райффайзен Банк" — 5,11 мільярда гривень;

"Укрсиббанк" — 5,08 мільярда гривень;

ПУМБ — 5,03 мільярда гривень;

"ОТП Банк" — 3,95 мільярда гривень;

"Сітібанк" — 3,60 мільярда гривень;

"Укрексімбанк" — 3,07 мільярда гривень.

Зазначається, що 55 банків із 64 отримали прибуток на суму 95,22 мільярда гривень, а дев'ять банків показали збитки в розмірі 0,15 мільярда гривень.

Якою була ситуація у 2022 році

У перший рік повномасштабної війни, як повідомляли в НБУ, банки продемонстрували від'ємний фінансовий результат у період із січня по червень у сумі 4,6 млрд гривень. Усі великі банки пропонували позичальникам "кредитні канікули", деякі фінустанови погодилися знизити ставки за споживчими кредитами. Тому відбулося скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті.

"Операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками другого кварталу становив 33,5 млрд грн. порівняно з 23,5 млрд грн у другому кварталі 2021 року", — пояснювали експерти НБУ.

Раніше Фокус розповідав, що українським банкам у 2023 році підкорився історичний рекорд. Так, за даними Нацбанку, прибуток банків у період із січня по серпень становив 95,1 мільярда гривень — це майже в 12 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року

Нагадаємо, українські банки, на вимогу Нацбанку, повідомлятимуть про оплати своїх клієнтів в інтернеті, а також про всі перекази між фізособами і компаніями.