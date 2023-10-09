Без допомоги не залишили: які виплати на дитину можна отримати в Україні

В Україні навіть в умовах війни продовжує діяти система фінансової підтримки молодим батькам. Допомогу надають усім громадянам, незважаючи на рівень доходів чи статус.

В Україні сім'ям із дітьми продовжують виплачувати певну соціальну допомогу. Так, наприклад, держава надає підтримку під час народження дитини, надає допомогу матерям-одиначкам і багатодітним сім'ям. На які ще виплати можуть претендувати українці пише видання "Факти ICTV.

Допомога після народження дитини

Сума виплат у 2023 році становить 41 280 гривень, але виплачуються всі гроші не одразу. Спочатку можна отримати 10 320 гривень, а від суми, що залишилася від 41 280 гривень, протягом наступних трьох років виплачують по 860 гривень.

На цю ж допомогу можуть претендувати українці, які стають усиновителями дитини.

Пакет малюка

У ньому є найнеобхідніші для новонародженого речі, але батьки, при цьому, замість Пакета малюка можуть отримати грошову допомогу в розмірі 6,3 тисячі гривень.

Фінансова підтримка під час вагітності та пологів

Цю допомогу в Україні надають:

неповнолітнім (за наявності довідки з місця навчання);

жінкам, звільненим через ліквідацію підприємства (необхідна довідка ліквідаційної комісії);

аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (за наявності довідки з місця навчання);

безробітним (необхідна довідка з центру зайнятості);

жінкам-військовослужбовцям (ЗСУ, СБУ, поліція, Державна прикордонна служба).

Ці категорії жінок отримують допомогу в розмірі 671 гривні.

Виплати одиноким матерям

Розмір цієї допомоги розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2023 році:

на дітей до 6 років — 2 272 гривні;

на дітей від 6 до 18 років — 2 833 гривні;

на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років — 2 684 гривні.

Виплати на дітей, які перебувають під опікою

Держава надається опікунам дітей, які виховуються не рідними батьками. При цьому одержувані гроші є власністю дитини. Розмір виплат становить:

на дітей до 6 років — 4 544 гривні;

на дітей від 6 до 18 років — 5 666 гривень.

Виплати на дітей серед переселенців

Ці виплати стосуються дітей, які разом зі своїми батьками вимушено стали внутрішніми переселенцями через повномасштабне вторгнення РФ.

Так, переселенці, у яких є діти до 18 років, щомісяця отримують допомогу, розмір якої становить 3 тисячі гривень на кожну дитину.

Нагадаємо, як нещодавно заявила в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна" міністриня соціальної політики Оксана Жолнович, держава планує переглянути абсолютно всі види соціальної допомоги в Україні. За словами чиновниці, їх оцінять на адекватність та уніфікують.

Ще Фокус пояснював, хто з українців може отримати додаткові виплати від 5 до 30 тисяч гривень.