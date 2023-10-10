Знизяться на 65%: поставкам російського газу в ЄС пророкують різкий обвал

Постачання трубопровідного газу РФ до Європейського Союзу за підсумками 2023 року можуть знизитися до 25-30 млрд кубометрів порівняно зі 150 млрд у 2022 році.

На тлі міжнародних санкцій російського газу все менше в Європі. Країни хоч і поступово, але відмовляються від енергоносія РФ і, як прогнозують у Міжнародному енергетичному агентстві, до кінця 2023 року поставки російського трубопровідного газу до країн Євросоюзу становитимуть лише 25-30 мільярдів кубометрів.

Зазначається, що це приблизно в сім разів менше порівняно зі 140 мільярдами кубометрів, які країни блоку отримали від Москви 2021 року. При цьому 2022 року, коли Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну, російські поставки до ЄС були досить високими і становили 60 мільярдів кубометрів.

У 2024 році, як очікується, відбудеться новий етап скорочення поставок із Росії. Причина: закінчиться транзитний газовий контракт між Україною і Росією.

"Цей прогноз передбачає, що тільки друга нитка Турецького потоку (15,75 млрд куб. м на рік) постачатиме російський газ до Європейського Союзу з 2025 року", — пише IEA.

Чому Україна досі не припинила транзит російського газу

Наприкінці вересня 2023 року голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов пояснив, що наша країна пропускає російський газ через свою територію тільки заради того, щоб не порушувати інтересів своїх європейських союзників.

"Це просто заради підтримки європейських країн, особливо тих, у яких немає виходів до моря. У деяких є обмежений доступ до інших каналів, наприклад, чехи, австрійці, угорці, словаки та інші. Це дуже важливе питання", — розповів він.

Він також зазначив, термін дії транзитного контракту, підписаного 2019 року між "Нафтогазом" і "Газпромом", закінчується 2024 року.

"Будь-які комерційні, практичні або договірні відносини між сторонами в таких умовах неможливі", — підкреслив Чернишов.

Зазначимо, що втрата європейських клієнтів стала для Москви сильним ударом, адже доходи від експорту енергоресурсів знизилися на 41% до 43,4 мільярда доларів за перші сім місяців цього року, повідомило міністерство фінансів Росії.

Також Фокус писав, що у Кремля був план збільшити поставки свого газу в Казахстан. Але задумка росіян провалилася, оскільки Туркменістан відмовився підтримувати РФ