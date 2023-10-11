Без м'яса, але з гречкою. Чому в Україні зростають ціни та чи є шанс на зниження вартості продуктів

Період дешевого борщу, який втішав українців останні місяці, підходить до завершення. Це пов’язано як із зростанням витрат на електроенергію, так і зі зміною курсової політики НБУ. Особливо невдовзі громадян засмутять ціни на м’ясо. Лише гречка додасть оптимізму, адже цьогоріч очікується рекордний врожай.

В Україні споживча інфляція у вересні склала 7,1% річних, тоді як за підсумками серпня інфляція сповільнилася до 8,6%. "Швидше сповільнення інфляції зумовлювалося більшою пропозицією продуктів харчування, зокрема овочів та фруктів нового більшого, ніж очікувалося, врожаю завдяки сприятливим погодним умовам. Фундаментальний інфляційний тиск також знижувався. Цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах збереження курсової стійкості та зменшення тиску з боку витрат бізнесу", — йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

За даними Держстату, у вересні 2023-го, порівняно з аналогічним періодом минулого року, найбільше подорожчало м’ясо та м’ясопродукти — на 18%, а також яйця — на 24%. А от овочі подешевшали аж на 25%. Разом з тим, внаслідок зниження зовнішніх цін та труднощів з експортом, а також через швидше надходження пропозиції нового врожаю соняшникова олія втратила в ціні 8%.

З-поміж фруктів у вересні найбільше подешевшали яблука. Їх ціна знизилася на 28%

Однак цінова ситуація може змінитися протягом жовтня. З початком опалювального сезону традиційно зростають витрати товаровиробників. Дасться взнаки й зміна валютної політики НБУ. Фокус вирішив з’ясувати, що відбувалося з цінами на ключові продукти харчування у вересні та яких цифр у супермаркетах очікувати у жовтні та листопаді.

Дешеві крупи — дорога свинина: що відбувалося з цінами у вересні

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", протягом вересня цінники на крупи не могли не тішити українців. Так, вартість гречки, порівняно з серпнем, знизилася на 18,1% – до 36,34 грн/кг, крупи манні подешевшали на 1,4% – до 21,39 грн/кг, рис втратив ціні 2,1% і коштує 54,49 грн/кг, а середні ціни на пшоно загалом не змінились. Трішки подешевшав кілограм борошна — від 15,89 до 15,81 грн, а також знизились середні ціни на макаронні вироби — з 30,89 до 30,40 грн/кг. А от хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку додав в ціні 0,8% – до 42,67 грн/кг.

Роздрібні ціни на м'ясо за рік зросли на 3 — 44%. Найменше подорожчала курятина, найбільше — свинина та сало.

З-поміж плодових у вересні найбільше подешевшали яблука. В Інституті з посиланням на офіційні дані Мінфіну повідомили, що ціна цього фрукту знизилася на 27,8% до 18,34 грн/кг, виноград подешевшав на 11,8% до 74,65 грн/кг. Водночас банани подорожчали на 12,5% – до 44,92 грн/кг. Ціни на окремі види овочів борщового набору за перший місяць осені знизилися. Капуста білокачанна втратила в ціні 16% і на кінець вересня коштувала 7,80 грн/кг, картопля подешевшала на 19,7% до 9,32 грн/кг. Буряк та цибуля ріпчаста додали в ціні 0,7% – до 8,75 грн/кг та 10,1 % – до 13,32 грн/кг відповідно.

А от ціни на основні види м’яса в продуктових супермаркетах дотримувались висхідного тренду. Найменше за рік – з вересня 2022 року по вересень 2023 року – подорожчала курятина, а найбільше – свинина та сало, кажуть Фокусу в ННЦ. Так, з-поміж м’яса птиці найбільше подорожчало куряче філе – на 13,7% – до 152,30 грн/кг. Яловичина – гуляш та ребра – за цей період додали в ціні 12,6% і 16,7% відповідно і коштували 245,16 грн/кг і 160,48 грн/кг. Свинина (підчеревина, ребра та грудинка) здорожчали на 14,2-16,0%. Значно дорожчими за рік стали свинячі ошийок та лопатка на 24,7-27,3% і коштували 257,38 грн/кг та 194,29 грн/кг відповідно. Мало не елітним товаров стало традиційне на столах українських родин сало. З вересня 2022 року по вересень 2023 року сало солоне зросло в ціні на 22,5%, домашнє — на 44,1%, й коштувало 271,50 грн/кг і 254,00 грн/кг відповідно.

На 25 - 27% за рік зросли ціни на свинячий ошийок та лопатку. Вони коштують 257,38 грн/кг та 194,29 грн/кг відповідно.

"Зростання цін на основні види м’яса відбулося в результаті скорочення поголів’я худоби через бойові дії та за рахунок окупації значних територій, здорожчання логістики та палива для транспортування, а також збільшення виробничих витрат – зростання вартості кормів, електроенергії тощо", — пояснила Фокусу провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ Наталія Копитець.

Молочка в перший місяць осені теж додала в ціні. "На молоко ціни в середньому зросли на 2,3%, масло вершкове 73% збільшилось в ціні на 4%. На сьогоднішній день ціни в середньому такі: молоко – 39,9 грн/0,9 л, сметана – 45,90-38,95/350 гр, масло вершкове — 69,24 грн/200 гр", — розповів Фокусу аналітик УКАБ Максим Гопка.

Сало — тільки на свята: до яких цін на продукти готуватися українцям

За прогнозними оцінками науковців ІАЕ, у жовтні-листопаді цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів. Особливо — на гречку, яка може подешевшати ще на 5-7%.

Ціни на гречку в Україні падають на тлі збільшення урожаю та скорочення споживання Фото: Фото: Gettyimages

"У цьому сезоні буде найкращий за роки незалежності урожай гречки. Якщо минулого року ми зібрали порядка 140 тис. т, станом на сьогодні – понад 170 тис. т, і кампанія триває. Крім того, у довоєнний період українці споживали близько 110 – 116 тис. т. Тож ми будемо забезпечені", — зауважив у коментарі Фокусу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Утім, гречка — чи не єдиний продукт, який допомагатиме домогосподарствам заощаджувати на продуктах харчування. Адже решта позицій дорожчатиме, кажуть опитані Фокусом фахівці. Зокрема, вже у жовтні почнуть дорожчати овочі та фрукти

Експерти прогнозують подорожчання овочів та фруктів через зростання витрат на їх зберігання та транспортування.

"Це обумовлено, перш за все, зростанням вартості їх зберігання та транспортування через підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників та цін на пальне. У жовтні-листопаді ціни на яблука можуть зрости до 18-20 грн/кг, а на виноград – до 100 грн/кг, — зауважує завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "ІАЕ" Інна Сало. — Вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою. Так, ціна на апельсини очікується до 80 грн/кг, на банани – до 50 грн/кг".

У жовтні-листопаді також можуть подорожчати капуста білокачанна – до 8 грн/кг (+15%), буряк – до 8,50 грн/кг (+12%), цибуля ріпчаста – до 14 грн/кг (+15%), морква – до 9 грн/кг (+11%) та картопля – до 9,5 грн/кг (+12%), додали в ННЦ.

М’ясо до кінця осені подорожчає до 5%, вважають науковці ІАЕ. "Ціни на м’ясо будуть змінюватися залежно від загальної пропозиції. Найбільше свинина – із всіх видів м’яса саме свинина знаходяться в постійному тренді до зростання через її загальну меншу пропозицію на ринку. Ціни на яловичину будуть стабільними з можливим коливанням 1,5-2%. Передумов для зниження ціни на курятину поки немає", — переконаний Максим Гопка.

Ціни на м'ясо підуть вгору через скорочення поголів'я та закладення виробниками зміни валютного курсу - очікуваної девальвації гривні Фото: Getty Images

М’ясо додасть у ціні не лише через скорочення поголів’я ВРХ і зростання витрат товаровиробників, а й через рішення НБУ більше не тримати курс долара. "Багато хто буде закладати трохи вищу ціну на долар, враховуючи, що все обладнання, наприклад, для молочно-товарних ферм чи для свиноферм, а ще для хлібозаводів купується через валюту, бо це іноземне обладнання і іноземні комплектуючі – це впливатиме на ціни на кінцеві продукти", — додав Марчук.

Ціни на продукти харчування ростимуть через подорожчання пального. Самі ж бензини ще додадуть в ціні щонайменше 2 грн у жовтні

Через зменшення кількості поголів’я та посушливий період молоко у жовтні-листопаді може ще подорожчати на 10–15%, прогнозують у ВАР. Утім, це відбудеться не одразу. "Ціни на молоко доволі залежні від кількості надоїв, які зараз будуть сезонно зменшуватись. Проте це не повинно суттєво змінити ціни в найближчий час. Можливі коливання на окремі види продукції до 3-5%. Збільшення витрат в холодний період часу може повпливати на деякі молочні продукти пізніше", — зауважили в УКАБ.

Курс долара, тарифи та пальне: що керуватиме цінами восени

Ціни на стелах українських АЗС продовжують зростання. У вересні бензин в роздробі подорожчав на 2,1 — 2.5 грн/л. Так, літр А-95 на початку вересня коштував 52,98 грн, а на кінець місяця вже 55,12 грн, дизпаливо — 52,6 грн та 55,09 грн відповідно. Автомобільний газ за перший місяць осені виріс у ціні з 23,6 грн/л до 25,75 грн/л. Це насамперед пов’язано з поверненням довоєнних податків на пальне, вважає експерт з питань енергетики Леонід Косянчук.

"Ми ще на початку червня казали, що це [скасування пільгового оподаткування] призведе до того, що ми повернемося до кризових цін травня 2022-го. Пан Гетманцев (голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики) казав, що подорожчання не буде – все буде за рахунок операторів. Не вгадали!", — прокоментував він Фокусу.

Ефект скасування пільгового оподаткування пального триває: бензини продовжують дорожчати Фото: УНІАН

Крім того, ціни на пальне в країні підштовхує вгору зростання його вартості на європейському ринку, а до того ще й рішення НБУ перейти до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. "Курс гривні напряму впливає, бо купують ресурс за валюту, а потім продають за гривню, далі конвертують у долари і знов купляють нафтопродукти. Якщо курс гривні "пливе", збільшується і вартість, щоб на наступній партії компенсувати збитки на попередній партії", — пояснив він. На думку Леоніда Косянчука, у жовтні бензини ще додадуть в середньому 2 грн на літрі.

Тарифи на електроенергію, які мають найбільший вплив на вартість продуктового кошика, влада обіцяє не піднімати. Однак обсяги її використання з початком опалювального сезону очікувано зростуть (насамперед, через скорочення світлового дня та зростання потреби у електроопаленні). Це позначиться на вартості вироблених в Україні продуктів харчування.

"За прогнозами Eavex Capital, за підсумками жовтня інфляція у річному вимірі становитиме 7,7%. Проте у листопаді індекс інфляції може збільшитися до 8,3% через початок опалювального сезону, і, як наслідок, більші витрати бізнесу на виробництво продуктів кінцевого споживання", — прокоментував Фокусу директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.