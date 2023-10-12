В Україні готують нововведення для пенсіонерів: що придумали в ПФУ

У Пенсійному фонді України розповіли, як відбуватиметься відновлення пенсійних виплат для тих громадян, які не пройшли ідентифікацію.

У 2023 році українські пенсіонери, які через війну вимушено виїхали за кордон, мають пройти фізичну ідентифікацію для того, щоб не втратити свої виплати. Зробити це потрібно до 31 грудня. Тим часом у Пенсійному фонді України підготували проєкт, у рамках якого встановлювати особу пенсіонера, який позбувся виплат, але хоче їх відновити, будуть за допомогою відеозв'язку. Сам сеанс триватиме не більше двадцяти хвилин. Про це свідчить проєкт постанови фонду, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ПФУ).

У пояснювальній записці до документа зазначено, що можливість відновити виплати під час відеоконференції, після подання заявки на веб-порталі Пенсійного фонду, передбачив Кабмін України у своїй постанові №806.

Тепер у держструктурі пропонують, щоб пенсіонери заповнювали електронні бланки на сайті, якщо хочуть пройти відеоідентифікацію. Також можна буде скористатися телефонними номерами контактних центрів для того, щоб домовитися про проведення відеоконференції. Крім заяви громадянам також потрібно буде подавати ідентифікаційні документи.

Відеоідентифікація має відбутися протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів після того, як людина подає заяву. Під час відеодзвінка представник ПФУ має зафіксувати:

людини, з якою відбувається відеоконференція;

людини з власним ідентифікаційним документом/документом, що підтверджує особу.

Очікується, що відеозв'язок триватиме не більше двадцяти хвилин.

Як зміняться пенсії у 2024 році

Очікується, що перший перерахунок пенсійних виплат відбудеться 1 січня, оскільки збільшиться розмір мінімальної заробітної плати. У результаті мінімальний розмір пенсії за віком для громадян, які досягли 65 років, становитиме 40% мінімальної зарплати.

Вдруге пенсії українцям перерахують 1 березня на тлі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У підсумку пенсії цієї категорії громадян буде проіндексовано на коефіцієнт, що дорівнює різниці між новим і чинним прожитковим мінімумом.

Третій перерахунок відбудеться за місяць у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати та для працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що потрібно для оформлення пенсійних виплат за віком: куди йти і які документи доведеться збирати українцям. Також зазначимо, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Для розрахунку пенсійних виплат береться середньомісячний заробіток, який було отримано перед звільненням з роботи, і наявного стажу.