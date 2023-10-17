Купували автівки, будинки, землю: понад 140 тисяч ВПО позбавили соцвиплат після перевірки

За словами очільниці Мінсоцполітики Оксани Жолнович, за весь час повномасштабної війни РФ проти України соцвиплати як ВПО отримували понад 5 мільйонів осіб.

Усім українцям, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), але не відповідають критеріям надання державної допомоги, припинили соціальні виплати з 1 вересня. Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю Forbes.ua.

Очільниця Мінсоцполітики уточнила, що внаслідок перевірок соцвиплат позбавлено понад 140 тисяч осіб, через що видатки бюджету на ці цілі зменшилися приблизно на 400 мільйонів гривень на місяць.

"Ми звірилися з Державною прикордонною службою та припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям. Це близько 112 тисяч осіб… Також щомісяця ми проводимо перевірки людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 000. Ще 9500 виявлені померлими, і ще 9800 мали подвоєння, тобто людина отримувала виплати в кількох громадах", — розповіла Жолнович.

Міністерка навела кілька випадків, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і водночас купила Mercedes 2023 року вартістю понад 9,5 мільйона гривень.

"Також зафіксовано близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 гривень. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки більш ніж на 100 000 гривень", — додала Жолнович.

Що відомо про соціальні виплати для ВПО

За весь час повномасштабної війни державну допомогу як внутрішньо переміщені особи отримали понад 5 мільйонів людей. Наразі такі виплати отримують близько 2,5 мільйона ВПО.

"Це одна з найбільших програм Мінсоцу. У 2023-му на допомогу ВПО передбачено 57 мільярдів гривень. На наступний рік орієнтовно така сама сума. Це дуже багато", — запевняє Жолнович.

Мета таких виплат, каже міністерка, — реінтеграція людини на новій території, тобто за пів року вона може знайти собі роботу, налаштувати побут. Проте багато хто живе з цим статусом вже майже 10 років.

"Статус ВПО люди отримують з 2014 року… Це абсурдна ситуація, коли на людину на все життя повісили цей ярлик… Далі людина може отримувати пільги, при необхідності за певною категорією – інвалідність, бідність тощо. Але вже без привʼязки до ВПО. Міністерство реінтеграції розробляє закон, щоб обмежити статус ВПО до пʼяти років", — уточнила очільниця Мінсоцполітики.

Крім того, Жолнович зазначила, що діє програма "Прихисток", у межах якої власникам, які надавали житло для ВПО, повертали кошти за оплату комунальних послуг.

"Звісно, багатодітні сімʼї або люди з інвалідністю отримували свої виплати додатково до виплат ВПО", — запевнила вона.

Нагадаємо, у серпні уряд запровадив нові умови для виплат внутрішньо переміщеним особам. Допомогу вирішили не продовжувати для тих, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати або якщо людина понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо).

Нагадаємо, Фокус пояснював, чи скасують соціальну допомогу українцям, які виїхали за кордон.

Крім того, Фокус повідомляв, що деяким українцям виплатять від 900 до 1 500 гривень, а також хто з українців може отримати додаткові виплати від 5 до 30 тисяч гривень.

При цьому ми розповідали, що в одному з регіонів України доступна нова фінансова допомога.