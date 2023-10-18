Україна повертає контроль над Чорним морем, попри погрози з боку РФ, — Bloomberg (мапа)

За словами журналістів, із середини вересня в порти Великої Одеси зайшло понад 30 суден. Вони мали загальну вантажність близько 1,4 мільйона тонн.

Експорт зерна і металів з України Чорним морем триває вже два місяці, незважаючи на погрози Росії після її виходу з так званої "зернової угоди". Про це пише видання Bloomberg.

Журналісти зазначили, 32 судна, що заходили в порти України тільки протягом місяця з 16 вересня, мали загальну вантажопідйомність близько 1,4 мільйона тонн. Це аналогічно обсягу, відправленому коридором, підтримуваним ООН і Туреччиною, у перший місяць його роботи.

Видання пише, що це свідчить про те, що Україна змогла частково повернути контроль над акваторією Чорного моря і має змогу вести торгівлю у своїх прибережних водах. Тимчасовий коридор був встановлений Києвом після того, як РФ у липні покинула "зернову угоду", яку підтримували ООН і Туреччина. Спочатку судновласники побоювалися працювати там, оскільки РФ погрожувала розглядати будь-які судна, що прямують в Україну, як ті, які перевозять зброю.

Торгові коридори в Чорному морі Фото: Bloomberg

Однак, як повідомляється, попри погрози з боку Кремля, кількість суден, що користуються українським коридором у Чорному морі, зростає.

"Це, як і раніше, небезпечно і дуже ризиковано", — заявив генеральний директор "Украгроконсалту" Сергій Феофілов.

У матеріалі сказано, що українські фермери зараз збирають урожай. Він виявився більшим, ніж очікувалося, а тому експорт сільгосппродукції для України життєво необхідний.

Повідомляється, що кораблі намагаються йти поруч із узбережжям Болгарії та Румунії, що входять до НАТО, щоб знизити ризики. Деякі судна, що використовують новий маршрут, відключають сигнали місця розташування.

Нагадаємо, що Україна і Румунія ухвалили нові домовленості. Прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що вдячний Україні за невизнання молдовської мови як російського наративу і спростування фейків про румунських священиків в українській армії.