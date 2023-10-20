Мільярди в казну: хто в Україні є найбільшими платниками податків

Зарубіжні технологічні компанії, які надають послуги на території України, продовжують платити ПДВ до бюджету нашої країни.

У межах "податку на Google" український бюджет станом на 1 жовтня 2023 року додатково заробив 5,9 мільярда гривень. Найбільшими платниками ПДВ за цифровими послугами стали такі світові гіганти, як Google, Google Play і Netflix, повідомив 20 жовтня у своєму Telegram-каналі голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його інформацією, за час, поки діє відповідна норма Податкового кодексу України. платниками ПДВ зареєструвалися 98 компаній, які надають населенню цифрові послуги. З 2022 року ними до бюджету було сплачено 10,2 мільярда гривень:

4,3 мільярда — у 2022-му;

5,9 мільярда — станом на 1 жовтня 2023-го.

"Найбільшими платниками ПДВ за цифровими послугами є Google, Google Play та Netflix, обсяги сплати яких демонструють позитивну динаміку. Їхні платежі в липні-вересні поточного року зросли (в іноземній валюті) порівняно з квітнем-червнем на 5% і становили 21 мільйон євро", — зазначив політик у своєму повідомленні.

Він також розповів, що компанія Fenix International Limited, постачальник послуг індустрії розваг для дорослих OnlyFans, цього року поки що сплатила 1 мільйон доларів. Сума буде більшою, оскільки зараз триває кампанія декларування особами-нерезидентами за ІІІ квартал 2023 року.

"Уже за 15 поданими на 17 жовтня деклараціями можна прогнозувати, що нарахування ПДВ за цифрові послуги суттєво зросте. Точно сказати про це можна буде в другій половині листопада 2023 року", — підкреслив Данило Гетманцев.

Закон про внесення змін до Податкового кодексу, пов'язаних із постачанням електронних послуг фізичним особам, з'явився в Україні ухвалили 2 липня 2021 року. Неофіційно його називають законом про "податок на Facebook" або "податок на Google".

Згідно з нормами закону, всі зарубіжні технологічні компанії, які займаються наданням електронних послуг на території України, повинні платити ПДВ (20%). Ухвалення законопроєкту ініціював Данило Гетманцев. Політик упевнений, що податок допоможе нашій країні отримувати до 3 млрд гривень щорічно.

У законі також було затверджено перелік електронних послуг. Це:

завантаження фільмів, книг, журналів;

доступ до баз даних;

доступ до телевізійних каналів;

доступ до електронних ресурсів;

послуги дистанційного навчання (їх звільнили від сплати ПДВ);

хмарні послуги;

надання ПЗ;

рекламні послуги онлайн.

Нагадаємо, у 2024-му українцям мають двічі підвищити мінімальну зарплату, а отже, розмір ЄСВ, що становить 22% від мінімальної заробітної плати для всіх груп фізосіб-підприємців, теж зміниться, причому в два етапи. Раніше, 6 вересня, Фокус розповідав, чи оподатковуються покупки українців у магазинах і банках.