Найбільший кредитор у світі: Китаю винні понад 1 трлн доларів, — CNN

На думку дослідників, Китай дедалі частіше намагається виступати в ролі міжнародного антикризового менеджера, надаючи країнам, що розвиваються, і бідним країнам позики екстреної допомоги.

Масштабний інфраструктурний проєкт КНР "Один пояс — один шлях" (BRI) приніс країнам-учасницям не тільки велику кількість інвестиційних проєктів, а й величезні борги. Про це повідомляє CNN.

Згідно зі звітом, опублікованим 6 листопада американським дослідницьким інститутом AidData, за перші десять років проєкту Китай надав країнам, що розвиваються, протягом 2000-2021 років кредитів приблизно на 1,34 трильйона доларів. Гроші пішли на будівництво мостів, портів і автомагістралей, причому сьогодні вже більшість дебіторів перейшли до стадії погашення.

"Загальна непогашена заборгованість Китаю за цією ініціативою становить щонайменше 1,1 трильйона доларів (935 мільярдів євро), що робить його найбільшим у світі збирачем боргів", — йдеться у доповіді.

Водночас AidData повідомила, що Пекін тепер виділив допомогу та кредити "на суму близько 80 мільярдів доларів на рік" країнам із низьким і середнім рівнем доходу. Насправді дослідники AidData підкреслюють, що найбільший у світі двосторонній кредитор перейшов від інфраструктурного фінансування до рятувального кредитування. При цьому, за оцінками експертів, 80% кредитів підтримують країни, які перебувають у фінансовій скруті.

У жовтні на саміті, присвяченому 10-річчю з моменту початку цієї ініціативи, Сі Цзіньпін заявив, що Китай вкладе в BRI понад 100 мільярдів доларів нових коштів. При цьому прихильники "Нового шовкового шляху" неодноразово наголошували, що проєкт забезпечить економічне зростання на глобальному Півдні. Однак критики ініціативи скаржилися на непрозорість укладених контрактів і значну шкоду довкіллю.

"Водночас на Заході та в деяких країнах-реципієнтах, як-от Шрі-Ланка і Замбія, лунала критика того, що інфраструктурні проєкти, які фінансуються Китаєм, обтяжували їх боргами, які вони не могли погасити", — пише CNN.

Наразі 55% кредитів офіційного сектору Китаю країнам, що розвиваються, вступили в період погашення, згідно з аналізом більш ніж двох десятиліть зарубіжного фінансування Китаю в 165 країнах, опублікованим AidData.

"Ці борги підлягають погашенню в новому і складному фінансовому кліматі високих відсоткових ставок, проблем із місцевими валютами та уповільнення глобального зростання. Багато з них були видані протягом (періоду BRI, починаючи з 2013 року. — Ред.) і мали 5-, 6- або 7-річні пільгові періоди, коли позичальникам не потрібно було повертати борг", — прокоментував ситуацію виконавчий директор AidData і автор звіту Бред Паркс.

Тим часом дослідники AidData попередили, що ті країни, які вже мають борги і прагнуть рефінансувати кредити Пекіна на екстрену допомогу, "мають пам'ятати про небезпеку обміну менш дорогих боргів на дорожчі".

Нова іпостась Китаю

AidData повідомляє, що до 2008 року Пекіну ніколи не доводилося мати справу з більш ніж 10 фінансово проблемними країнами з невиплаченими боргами.

"Фінансування великих інфраструктурних проєктів, які здобули прихильність Пекіна в усьому світі, що розвивається, різко скорочується. Натомість, за даними AidData, Китай надає значну кількість кредитів на екстрений порятунок", — підкреслює CNN.

За словами дослідників, Китай залишається найбільшим у світі офіційним джерелом фінансування розвитку і продовжує перевершувати за кредитуванням будь-яку окремо взяту розвинуту економіку країн G7, а також багатосторонніх кредиторів. І це попри те, як зауважують експерти видання, що Сполучені Штати та їхні партнери по Великій сімці активізували свої конкуруючі зусилля.

Примітно, що 58% кредитів становлять позики екстреної допомоги, які допомагають країнам, що бідують, залишатися на плаву, зміцнюючи валютні резерви та кредитні рейтинги або допомагаючи їм виплачувати борги іншим міжнародним кредиторам.

"Це означає, що Китай дедалі частіше виступає в ролі міжнародного антикризового менеджера", — йдеться у звіті AidData.

Крім того, показовим є те, що не всі, хто перебуває в борговій кризі, отримують кредит екстреної допомоги від Китаю.

"Ми виявили, що вони насправді спрямовують ці кредити тільки найбільшим позичальникам "Поясу і шляху", баланс яких у китайських банків найбільший. На поверхневому рівні Китай рятує позичальників, але на глибшому рівні він рятує власні банки", — наголосив Паркс.

Проєкт "Один пояс — один шлях" — що відомо

Проєкт BRI ("Один пояс — один шлях") — це ініціатива лідера КНР Сі Цзіньпіня, започаткована 2013 року, яка спрямована на азіатські, африканські та деякі європейські країни і покликана забезпечити доступ Китаю до їх ринків.

За даними КНР, понад 150 країн підписалися на BRI. Китай фінансує майже 21 000 проєктів приблизно у 165 країнах.

Цифри AidData ґрунтуються на базі даних, що відстежує кредитні та грантові зобов'язання уряду Китаю і державних кредиторів перед позичальниками державного і приватного секторів у країнах із низьким і середнім рівнем доходу в період із 2000 до 2021 року на суму 1,34 трильйона доларів.

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