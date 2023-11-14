Ще один союзник: Росія знайшла нового помічника для фінансування війни в Україні

У першій половині листопада 2023 року Росія відправила в Анкару понад 800 тисяч тонн нафти марки Urals. Це на 200 тисяч тонн більше, ніж за підсумками аналогічного періоду в жовтні.

Росія перебуває під безпрецедентними санкціями з боку США та Європейського Союзу, тому агресору критично важливо заробляти на вуглеводнях. Але запроваджений у грудні 2022 року поріг ціни на російську нафту дає змогу західним компаніям транспортувати, торгувати чи страхувати "чорне золото" з РФ лише за ціною в 60 доларів за барель або нижче. Утім, Москва знайшла нових партнерів, які активно купують її нафту навіть в умовах санкцій: Китай, Індія та Туреччина. Так, наприклад імпорт російської нафти Urals до Туреччини в листопаді 2023 року досягне рекордного рівня, повідомляє агентство Reuters.

Водночас очікується, що закупівлі російської нафти іншими основними покупцями — Індією та Китаєм — залишаться стабільними, незважаючи на менші заплановані обсяги. Трейдери вважають, що за підсумками листопада постачання Urals до Туреччини перевищить жовтневі 1,4 мільйона тонн і навіть обійде історичний пік жовтня 2022 року в 1,43 мільйона тонн.

За попередніми даними, РФ продала Туреччині понад 800 тисяч тонн своєї елітної нафти — це на 200 тисяч тонн більше, ніж у жовтні. Навантаження відбувалося в російських портах з 1 по 15 листопада.

Зазначається, що Туреччина почала активніше купувати російську нафту після того, як її найбільший нафтопереробний завод STAR, що належить азербайджанській SOCAR, уклав угоду з російською компанією "Лукойл" про термінове постачання сорту Urals.

Найбільшим покупцем нафти Urals, що завантажувалася з російських портів у жовтні, залишається Індія. За даними журналістів, країна закупила близько п'яти мільйонів тонн цього сорту.

Що стосується Китаю, то в листопаді нафту Urals російський партнер не купував. А ось у жовтні показники імпорту досягли 500 тисяч тонн. Крім того, як пише агентство, в останній місяць осені Росія знову почала постачати нафту в Пакистан. Обсяг поставки вже сягнув 100 тисяч тонн.

Нагадаємо, 12 вересня чеське видання Hospodarske Noviny написало, що країна збільшує закупівлі російської нафти, хоча з 2022 року ЄС заборонив імпорт нафти з Росії. Також нещодавно повідомлялося, що ні США, ні країни G7 не переймаються через російську нафту і не бачать причин для того, щоб переглянути на неї ціни.